Δ. Πάφου:Πέραν των 3.000 υποστατικών λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη ετήσια άδεια λειτουργίας

Πέραν των 3.000 υποστατικών στην δημαρχούμενη περιοχή Πάφου λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη ετήσια άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου.

Ο Δήμος Πάφου προειδοποιεί ότι θα ανασταλεί η λειτουργία των χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, καθώς και κάθε χώρου εντός του οποίου ασκείται οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, εάν δεν έχει εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του περί Δήμων Νόμου ( Ν.52(Ι)/2022).

Όπως αναφέρει η Τοπική Αρχή με την ολοκλήρωση της φυσικής καταγραφής των επαγγελματικών υποστατικών εντός της δημαρχούμενης περιοχής, διαπιστώθηκε ότι πέραν των 3.000 υποστατικών (τραπεζικά ιδρύματα, βιοτεχνίες, γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών, λογιστικά, δικηγορικά, αρχιτεκτονικά γραφεία, ιατρεία, καταστήματα, χώροι αναψυχής κάτω των 50τμ., ταχυφαγεία κ.λπ.) λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη ετήσια άδεια λειτουργίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η μη συμμόρφωση αυτή οφείλεται είτε σε ηθελημένη παράβαση είτε σε άγνοια ή αμέλεια. Ο Δήμος προσθέτει, πως επιδιώκοντας να τερματίσει το καθεστώς ανοχής και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος, ενημερώνει ότι από την 1η Μαρτίου 2026 θα προβαίνει στη λήψη δικαστικών μέτρων και στην άμεση αναστολή λειτουργίας όλων των μη αδειούχων υποστατικών.

Προς αποφυγή των πιο πάνω συνεπειών, καλούνται όλοι οι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες υποστατικών να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Η αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας, η οποία πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου https://pafos.org.cy/entipa/, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ. Πάφου.