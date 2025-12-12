CFA Society Cyprus και Diversity Charter Cyprus ενώνουν δυνάμεις

Ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον οργανισμό Diversity Charter Cyprus, για την προώθηση της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών στον χρηματοοικονομικό κλάδο και την κοινωνία, γενικότερα.

Το Μνημόνιο σηματοδοτεί την έναρξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς και την καλλιέργεια ενός πιο συμπεριληπτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Δρ. Δημήτρης Χατζησοφοκλή, Διευθύνων Σύμβουλος του Centre of Social Innovation, ο Κωνσταντίνος Κουρούγιαννης, Πρόεδρος του (Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus )και η Δρ. Στέλλα Μουρουζίδου-Δάμτσα, Πρόεδρος της Επιτροπής DEI του CFA Society Cyprus. Στο περιθώριο της υπογραφής του Μνημονίου συζητήθηκε επίσης το θέμα των προτεραιοτήτων, των προκλήσεων και των ευκαιριών για την προώθηση της συμπερίληψης στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος του CFA Society Cyprus, Κωνσταντίνος Κουρουγιάννης, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τον οργανισμό Diversity Charter Cyprus αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της αποστολής μας, να προάγουμε τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματισμού και ακεραιότητας. Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη αποτελούν βασικούς πυλώνες ενός ανθεκτικού χρηματοοικονομικού τομέα. Με αυτό το Μνημόνιο, δεσμευόμαστε σε κοινές δράσεις και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση και θα ενδυναμώσουν τους σημερινούς και αυριανούς επαγγελματίες του κλάδου».

Η Στέλλα Μουρουζίδου-Δάμτσα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής DEI του CFA Society Cyprus, αφού έκανε ειδική αναφορά στο όραμα που διέπει την πρωτοβουλία, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού και δίκαιου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος στην Κύπρο. Η Diversity Charter Cyprus μοιράζεται τις ίδιες αξίες και πεποιθήσεις, ότι η συμπερίληψη δεν αποτελεί μόνο ηθική επιταγή, αλλά και σημαντικό παράγοντα που οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις, ισχυρότερες ομάδες και βιώσιμη ανάπτυξη. Ενώνοντας δυνάμεις, στοχεύουμε στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, στην προώθηση πρακτικών εργαλείων για τους οργανισμούς και στην καθοδήγηση της νέας γενιάς επαγγελματιών ώστε να ηγούνται με ανοιχτό μυαλό, σεβασμό και υπευθυνότητα».

Η συνεργασία των δύο φορέων θα επικεντρωθεί στην από κοινού διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης, την ανάληψη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και πρακτικών εργαλείων που θα στηρίξουν τους οργανισμούς στη διαδικασία ενσωμάτωσης συμπεριληπτικών πρακτικών. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν προγράμματα με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία θα επηρεάζουν θετικά την εταιρική κουλτούρα, την ανάπτυξη ηγεσίας και τα πρότυπα του κλάδου. Παράλληλα, οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν τις δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας και τους τρόπους αξιοποίησης των δικτύων τους για την επίτευξη μεγαλύτερου συλλογικού αντίκτυπου.

Ο CFA Society Cyprus εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον οργανισμό Diversity Charter Cyprus για αυτή τη συνεργασία, τονίζοντας ότι η υπογραφή του Μνημονίου αντικατοπτρίζει την κοινή πεποίθηση ότι η προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης αποτελούν θεμέλιο για μια πιο σύγχρονη, ανταγωνιστική και δίκαιη κοινωνία, με τον χρηματοοικονομικό τομέα να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.