Η Celestyal παρουσιάζει νέα εποχιακή καμπάνια με εκπτώσεις έως 50%, πίστωση έως €500 για γεύματα σε θεματικά εστιατόρια και ποτά και πίστωση έως €200 για εκδρομές στην στεριά

Η Celestyal ανακοίνωσε μια νέα εποχιακή καμπάνια με εκπτώσεις έως και 50% σε 226 κρουαζιέρες που αναχωρούν από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2027.

Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης επιπλέον μπόνους έως €500 σε πίστωση CelestyalPay σε επιλεγμένες κρουαζιέρες, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν πλω για γεύματα στα θεματικά εστιατόρια και ποτά και κοκτέιλ σε μπαρ, καθώς και πίστωση για εκδρομές στη στεριά έως €200 σε 186 κρουαζιέρες.

Οι εκπτώσεις στο πρόγραμμα για τον Αραβικό Κόλπο περιλαμβάνουν 42 αναχωρήσεις για την κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Ημέρες Ερήμου», μετ' επιστροφής από το Ντουμπάι ή τη Ντόχα με το Celestyal Journey, και 67 αναχωρήσεις για τις νέες κρουαζιέρες «Εικόνες Αραβίας» τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων, μετ' επιστροφής από το Αμπού Ντάμπι με το Celestyal Discovery. Οι τιμές ξεκινούν από €309 ανά άτομο για μια κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων.

Τα δρομολόγια στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο περιλαμβάνουν 45 αναχωρήσεις της κρουαζιέρας «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά», διάρκειας τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων, μετ' επιστροφής από την Αθήνα, με το Celestyal Discovery, με τιμές που ξεκινούν από €429 ανά άτομο. Επίσης, περιλαμβάνονται 16 αναχωρήσεις της κρουαζιέρας «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας» διάρκειας επτά διανυκτερεύσεων και 16 αναχωρήσεις της κρουαζιέρας «Ειδυλλιακή Ελλάδα», και οι δύο μετ’ επιστροφής από την Αθήνα, με το Celestyal Journey, με τιμές που ξεκινούν από €799 ανά άτομο.

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Αυτή είναι μια από τις πιο μεγάλες εποχιακές καμπάνιες μας μέχρι σήμερα, σχεδιασμένη για να δώσει στους επιβάτες ακόμα περισσότερους λόγους να προγραμματίσουν το ταξίδι τους εκ των προτέρων. Καθώς η ζήτηση αυξάνεται σε όλη την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και τον Αραβικό Κόλπο, θέλαμε να προσθέσουμε ουσιαστική αξία - όχι μόνο μέσω της τιμής, αλλά και μέσω των εμπειριών. Από εξαιρετικά γεύματα και ξεχωριστά κοκτέιλ μέχρι την απόλαυση αξέχαστων στιγμών στη στεριά, αυτές οι πρόσθετες παροχές δίνουν στους επιβάτες την ελευθερία να διαμορφώσουν τις διακοπές τους ακριβώς όπως τις θέλουν».

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, αναψυκτικά, WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα. Οι προσφορές είναι διαθέσιμες για κράτηση από τις 10 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026 και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων καμπινών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το celestyal.com ή καλέστε το 211 1995176.