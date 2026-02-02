Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ αντάλλασσε emails με τον Επσταϊν επί χρόνια

Νέα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ για τον Τζέφρι Επσταϊν φέρνουν την πριγκίπισσα διάδοχο της Νορβηγίας, Μέτε.- Μάριτ, στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG, τα έγγραφα περιλαμβάνουν δεκάδες email που αντάλλαξε μαζί του την περίοδο 2011 έως 2014 και σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομά της.

Η υπόθεση έρχεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, καθώς την Τρίτη ξεκινά στο Οσλο η δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιου της Μέτε - Μάριτ από προηγούμενη σχέση, πριν από τον γάμο της με τον διάδοχο Χάακον το 2001. Ο Χόιμπι αντιμετωπίζει 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων οι βιασμοί τεσσάρων γυναικών, καθώς και καταγγελίες για επιθέσεις και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Έχει αρνηθεί τις βαρύτερες κατηγορίες. Αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή έως 16 χρόνια.

Το Σάββατο, η Μέτε - Μάριτ τοποθετήθηκε δημόσια για τις επαφές της με τον Επσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 ενώ κρατούνταν εν αναμονή δίκης για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το παλάτι, είπε ότι επέδειξε «κακή κρίση» και ότι μετανιώνει «βαθιά» για οποιαδήποτε επαφή μαζί του, προσθέτοντας ότι είναι «ντροπιαστικό».

Σύμφωνα με νορβηγικά δημοσιεύματα, τα emails έχουν προσωπικό τόνο και περιλαμβάνουν φιλοφρονήσεις προς τον Επσταϊν. Σε ένα μήνυμα η Μέτε - Μάριτ φέρεται να γράφει ότι «της γαργαλά το μυαλό», ενώ σε άλλα τον αποκαλεί «γλυκό» και «καλόκαρδο». Σε άλλη ανταλλαγή, η Μέτε Μάριτ φέρεται να τον χαρακτηρίζει «πολύ γοητευτικό». Στο ίδιο email ρωτά αν είναι «απρεπές για μια μητέρα» να προτείνει ως ταπετσαρία στον υπολογιστή του 15χρονου γιου της μια εικόνα με δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν σανίδα του σερφ.

Σε άλλα μηνύματα γίνεται λόγος για πιθανές συναντήσεις. Τα αρχεία που δημοσιεύτηκαν αναφέρουν επίσης ότι η Μέτε - Μάριτ έμεινε για τέσσερις ημέρες σε κατοικία του Επσταϊν στο Παλμ Μπιτς το 2013, περίοδο κατά την οποία εκείνος δεν βρισκόταν εκεί. Η παρουσία σε τέτοια αρχεία δεν συνεπάγεται από μόνη της εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα.

Σε ανακοίνωση του παλατιού, η πριγκίπισσα είπε ότι «έκανε κακή εκτίμηση» και ότι μετανιώνει «βαθιά» για οποιαδήποτε επαφή μαζί του. Δήλωσε επίσης την αλληλεγγύη της προς τα θύματα και ανέφερε ότι φέρει ευθύνη επειδή δεν έλεγξε, όπως είπε, πιο προσεκτικά το παρελθόν του και δεν κατάλαβε εγκαίρως «τι άνθρωπος ήταν».

Ωστόσο, στα ίδια έγγραφα υπάρχει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ανταλλαγή του 2011 στην οποία η Μέτε - Μάριτ γράφει ότι «έψαξε τον Επσταϊν στο διαδίκτυο» και σχολιάζει ότι «δεν έδειχνε και πολύ καλός», χωρίς να εξηγεί τι ακριβώς εντόπισε.

Η βασιλική οικογένεια της Δανίας αναφέρει ότι η γραπτή επικοινωνία διακόπηκε το 2014, όταν η Μέτε - Μάριτ θεώρησε ότι ο Επσταϊν επιχειρούσε να αξιοποιήσει την επαφή του μαζί της για να ενισχύσει τις σχέσεις του με τρίτους.

Η δίκη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι αναμένεται να διαρκέσει επτά εβδομάδες και το βασιλικό ζεύγος δεν σκοπεύει να παραστεί. Ο διάδοχος Χάακον έχει δηλώσει ότι η Μέτε - Μάριτ θα βρίσκεται σε ιδιωτικό ταξίδι όσο θα εξελίσσεται η διαδικασία. Το παλάτι έχει περιοριστεί να πει ότι η υπόθεση θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη και δεν θα υπάρξει άλλο σχόλιο.

Με πληροφορίες από Guardian