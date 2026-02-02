Γιατί ο Bad Bunny δεν θα πληρωθεί για το halftime show του Super Bowl

Ο Bad Bunny ανεβαίνει φέτος στη σκηνή του halftime show του Super Bowl, στο Σαν Φρανσίσκο, σε μια από τις πιο προβεβλημένες εμφανίσεις της καριέρας του. Παρά το μέγεθος της διοργάνωσης και τα τεράστια διαφημιστικά έσοδα που τη συνοδεύουν, η συμμετοχή του δεν θα συνοδευτεί από ουσιαστική αμοιβή.

Η πρακτική είναι πάγια εδώ και χρόνια. Οι καλλιτέχνες που αναλαμβάνουν το halftime show δεν πληρώνονται κανονικά, πέρα από μια συμβολική αμοιβή που προβλέπεται από τα συνδικάτα. Το αντάλλαγμα είναι η έκθεση που προσφέρει μια εμφάνιση διάρκειας 12 έως 15 λεπτών μπροστά σε κοινό εκατοντάδων εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο.

Το οικονομικό όφελος από το Super Bowl δεν προκύπτει τη βραδιά του τελικού, αλλά τους μήνες που ακολουθούν. Η περυσινή εμφάνιση του Kendrick Lamar προσέλκυσε κατά μέσο όρο 133,5 εκατ. τηλεθεατές, ενώ το βίντεο της εμφάνισης ξεπέρασε τα 157 εκατ. views στο YouTube. Σύμφωνα με το Spotify, το τραγούδι Not Like Us κατέγραψε αύξηση 430% στα streams αμέσως μετά τον αγώνα.

Η ώθηση αυτή μεταφράστηκε σε εμπορική επιτυχία. Ο Lamar ξεκίνησε περιοδεία μαζί με τη SZA, η οποία, σύμφωνα με στοιχεία του Pollstar, απέφερε σχεδόν 360 εκατ. δολάρια από εισιτήρια μέσα στο 2025. Η ίδια χρονιά τον βρήκε τέταρτο στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων μουσικών παγκοσμίως, με εκτιμώμενα έσοδα 109 εκατ. δολαρίων πριν από φόρους και προμήθειες.

Η σημασία του halftime show είναι τέτοια, ώστε αρκετοί καλλιτέχνες έχουν καλύψει μέρος του κόστους παραγωγής από δικούς τους πόρους. Ο The Weeknd το 2021 και ο Dr. Dre το 2022 ενίσχυσαν τον συνολικό προϋπολογισμό, προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη καλλιτεχνική ελευθερία και υψηλότερο επίπεδο παραγωγής.

Το βασικό κόστος καλύπτεται από το NFL και την Apple Music, με προϋπολογισμούς που συχνά ξεπερνούν τα 10 εκατ. δολάρια.

Μία στρατηγική επιλογή με στόχο το διεθνή κοινό

Η επιλογή του Bad Bunny εντάσσεται στη στρατηγική του NFL για διεύρυνση του διεθνούς του ακροατηρίου. Η latin μουσική έχει ενισχύσει θεαματικά τη θέση της την τελευταία δεκαετία και, σύμφωνα με στοιχεία του Spotify, αντιπροσωπεύει πλέον το 27% των συνολικών streams της πλατφόρμας, από 8% πριν από δέκα χρόνια.

Ο Bad Bunny ήταν ο πιο streamed καλλιτέχνης του 2025, με 19,8 δισ. streams παγκοσμίως. Για το NFL, αποτελεί πρόσωπο με ισχυρή απήχηση τόσο στις ΗΠΑ όσο και εκτός αυτών, σε ένα κοινό που μέχρι πρόσφατα δεν αποτελούσε βασικό στόχο της λίγκας.

Ο καλλιτέχνης, με το πραγματικό όνομα Benito Antonio Martínez Ocasio, ολοκλήρωσε το 2025 με μία σειρά επαγγελματικών κορυφώσεων. Πραγματοποίησε 31 sold-out συναυλίες στο Σαν Χουάν, συμμετείχε σε δύο κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ και, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, είχε έσοδα 66 εκατ. δολαρίων πριν από φόρους και προμήθειες, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων μουσικών διεθνώς. Το halftime show δεν μεταβάλλει άμεσα αυτά τα μεγέθη. Λειτουργεί όμως ως πολλαπλασιαστής προβολής, σε μια φάση που ο Bad Bunny βρίσκεται ήδη στο υψηλότερο επίπεδο της καριέρας του.

Γλώσσα, ταυτότητα και πολιτική διάσταση

Η φετινή εμφάνιση αναμένεται να έχει και ιστορική διάσταση, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που το halftime show θα πραγματοποιηθεί κυρίως σε άλλη γλώσσα. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η χρήση των ισπανικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς του.

Παράλληλα, η επιλογή του έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Τον Σεπτέμβριο είχε ανακοινώσει ότι δεν θα πραγματοποιήσει συναυλίες στις ΗΠΑ στην περιοδεία του 2026, επικαλούμενος το κλίμα φόβου που, όπως ανέφερε, δημιουργεί η δράση της ICE στο ισπανόφωνο κοινό του. Η απόφασή του να εμφανιστεί στο Super Bowl θεωρήθηκε εξαίρεση με έντονο συμβολισμό.

Donald Trump says he won't be attending this year's Super Bowl, criticizing NFL's choice of Bad Bunny and Green Day as entertainers:



“I’m anti-them. I think it’s a terrible choice. All it does is sow hatred. Terrible.”



(https://t.co/T3xQRkbnLT) pic.twitter.com/FOjiOlyad4 — Pop Base (@PopBase) January 24, 2026

Οι αντιδράσεις από τον χώρο του MAGA, αλλά και η δημόσια αποδοκιμασία της επιλογής από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενίσχυσαν τη συζήτηση γύρω από τον πολιτικό χαρακτήρα της εμφάνισης.

Με πληροφορίες από Forbes