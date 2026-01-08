Επιπρόσθετη παροχή 350€ από τη Lidl Κύπρου για κάθε μέλος της ομάδας της

Μια ακόμη χρονιά γεμάτη ουσιαστικές επιτυχίες ολοκληρώθηκε για τη Lidl Κύπρου. Στο επίκεντρο αυτής της πορείας βρίσκονται οι άνθρωποί της, που με καθημερινή προσπάθεια, αφοσίωση και ομαδικότητα στηρίζουν την ανάπτυξη και την πρόοδο της εταιρείας.

Ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς, η εταιρεία έχει προγραμματίσει να καταβάλει τον Ιανουάριο έκτακτη επιπρόσθετη παροχή vouchers ύψους 350€ μικτά σε κάθε μέλος της ομάδας της.

Αυτή η παροχή έρχεται να προστεθεί στο καθιερωμένο πρόγραμμα τακτικών vouchers που η Lidl Κύπρου προσφέρει κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, ύψους έως 200€ κάθε φορά, ενισχύοντας έτσι τη συνολική αναγνώριση και στήριξη της ομάδας της.

«Το 2025 ήταν μια χρονιά που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της ομάδας μας. Οι άνθρωποί μας σε καταστήματα, logistics center και γραφεία είναι ο λόγος που συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και να πετυχαίνουμε υψηλούς στόχους προσφέροντας στον Κύπριο καταναλωτή την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Με αυτή την έκτακτη επιπρόσθετη παροχή θέλουμε να πούμε ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» για όλα όσα προσφέρουν. Μαζί συνεχίζουμε, με την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος.», δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης Lidl Κύπρου.

Με σταθερό προσανατολισμό στις αξίες της και με επίκεντρο τον άνθρωπο, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επενδύει στην ομάδα της, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία χτίζεται συλλογικά. Σε ετήσια βάση, η συνολική επένδυση στα vouchers για τους σχεδόν 700 ανθρώπους της Lidl Κύπρου φτάνει τα 500.000€, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για ανταπόδοση της καθημερινής προσπάθειας. Γιατί αξίζει.

