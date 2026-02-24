Σύσκεψη για το υδατικό στην Πόλη Χρυσοχούς

H υδατική κατάσταση του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς απασχόλησε την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Πόλη Χρυσοχούς, παρουσία και του ΓΔ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ανδρέα Γρηγορίου, με την συμμετοχή τοπικών φορέων του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς.

Ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως το ΤΑΥ προχωρεί σε προγραμματισμό, μελέτες και σχεδιασμό για την κατασκευή νέων έργων υποδομής για σκοπούς αντικατάστασης/αναβάθμισης υφιστάμενης υποδομής αλλά και επέκτασης σε νέες περιοχές.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην αντικατάσταση του αρδευτικού δικτύου του ΚΥΕ Χρυσοχούς, το ΤΑΥ προωθεί τη μελέτη για αντικατάστασή του. Εξήγησε ότι επειδή το έργο θα αναληφθεί από το κράτος, θα πρέπεινα τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες και ο χρόνος υλοποίησής του θα γίνει στη βάση των διαθέσιμων ετήσιων πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και στη βάση των προτεραιοτήτων του Τμήματος.

Σχετικά με τα έργα επέκτασης των υφιστάμενων υδατοφρακτών ο κ. Γρηγορίου είπε ότι θα γίνει διερεύνηση, μέσω τεχνικοοικονομικής μελέτης, για την σκοπιμότητα και την ενδεχόμενη ωφέλεια από την επέκταση των φραγμάτων Πωμού και Αργάκας καθώς και του δήμματος της Γιαλιάς και ακολούθως θα υπάρξει αξιολόγηση.

Σε ότι αφορά τις γεωτρήσεις ο ΓΔ του Υπουργείου είπε ότι αποτελούν σοβαρό εργαλείο για την υδατική διαχείριση. Το αρδευτικό έργο Χρυσοχούς διαθέτει 4 γεωτρήσεις. Ο κ. Γρηγορίου είπε ότι γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες με στόχο την αξιολόγηση, το συντομότερο δυνατό, γεωτρήσεων που δύνανται να ενταχθούν στα δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης, προς ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου και προς όφελος των καταναλωτών.

Αναφερόμενος στο σχεδιασμό υδατοφράκτη Γιαλιάς είπε ότι με βάση τα αποτελέσματα μελέτης, δεν προκρίνεται η κατασκευή φράγματος για κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της Κοινότητας.

Ωστόσο, το ΤΑΥ όπως έχει αναφερθεί, θα εξετάσει την αύξηση της χωρητικότητας του υφιστάμενου δήμματος με σκοπό την ενίσχυση της αποθηκευτικής του ικανότητας.

Επιπρόσθετα είπε ότι οι ποσότητες άρδευσης που εγκρίθηκαν για παραχώρηση για το 2026 στο αρδευτικό έργο Χρυσοχούς ανέρχονται σε ποσοστό 12% των ετήσιων υδατικών αναγκών, όπως αυτές καθορίζονται από το Τμήμα Γεωργίας για τις μόνιμες φυτείες και τα θερμοκήπια.

Για την μονάδα Αφαλάτωσης ο ΓΔ του Υπουργείου είπε ότι το ΤΑΥ εκπονεί Μελέτη Αναθεώρησης Υδατικής Πολιτικής η οποία μεταξύ άλλων, θα τεκμηριώσει τις ανάγκες υλοποίησης έργων αφαλατώσεων ώστε να ικανοποιούνται οι μελλοντικές υδρευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα φαίνεται να προκρίνεται η κατασκευή Μόνιμης Μονάδας Αφαλάτωσης στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς. Ανακοίνωσε ακόμη πως αναμένεται το τελικό πόρισμα της Μελέτης εντός του 2026, ώστε αν επιβεβαιωθεί, να προωθηθεί ανάλογα.

Από τις απόψεις που λήφθηκαν ήδη από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, φαίνεται πως προκρίνεται μόνο η θέση στο Λιμάνι στο Λατσί καθώς οι άλλες δύο θέσεις βρίσκονται εντός ή πλησίον του δικτύου NATURA 2000 και κρίνονται ως ακατάλληλες.

Για την αξιοποίηση της γεώτρησης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς για σκοπούς ύδρευσης ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, το έργο αξιοποίησης της εν λόγω γεώτρησης αποτελεί ευθύνη του ΕΟΑ Πάφου.

Ανησυχία τοπικών φορέων

Έντονη ανησυχία για το υδατικό πρόβλημα εξέφρασαν οι γεωργοί της περιοχής, με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή να κάνει λόγο για «κραυγή απόγνωσης».

Σε δηλώσεις του ο κ. Παπαχριστοφή ανέφερε ότι στη σύσκεψη τέθηκαν επί τάπητος οι σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος λόγω της λειψυδρίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών παρεμβάσεων.

Όπως σημείωσε, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις δυνατότητες που υπάρχουν, καθώς και για τις ενέργειες που προγραμματίζονται τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στο πλάνο περιλαμβάνονται η επιδιόρθωση των φθαρμένων δικτύων ύδρευσης, η δημιουργία υδατοφρακτών για συγκράτηση επιπρόσθετων ποσοτήτων νερού, καθώς και η αξιοποίηση γεωτρήσεων.

«Όλα όσα τέθηκαν έχουν καταγραφεί, με την ελπίδα να γίνει το καλύτερο δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Παπαχριστοφή τόνισε ότι η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού και να καλυφθούν οι ανάγκες του διαμερίσματος.