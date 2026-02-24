Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βρετανία: Αβάσιμος ο ισχυρισμός της Ρωσίας για τα πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία

«Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο με τη βοήθεια της Βρετανίας και της Γαλλίας, ανέφερε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα πως είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο με τη βοήθεια της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Αυτή είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια του (προέδρου της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν να στρέψει την προσοχή μακριά από τις ειδεχθείς πράξεις του στην Ουκρανία», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας».

Νωρίτερα σήμερα, η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού (SVR) ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων.

Πηγή: cnn.gr

ΡΩΣΙΑΜΟΣΧΑΠΥΡΗΝΙΚΑΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

