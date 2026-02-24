Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Χόλιγουντ στην Ελλάδα: Ντάνιελ Κρεγκ και Κίλιαν Μέρφι σε νέα περιπέτεια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η νέα ταινία του σκηνοθέτη του «La La Land» θα γυριστεί σε Αθήνα και Κέρκυρα, με γυρίσματα διάρκειας 10 εβδομάδων.

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς… Μπραντ Πιτ, ωστόσο τον Μάρτιο έρχονται στην Ελλάδα άλλοι δύο σούπερ σταρ για γυρίσματα: οι Ντάνιελ Κρεγκ και Κίλιαν Μέρφι.

Οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί μαζί με την Μισέλ Γουίλιαμς, αποτελούν τους πρωταγωνιστές μίας νέας ταινίας του σκηνοθέτη του «La La Land», Ντάμιεν Σαζέλ.

Προς το παρόν δεν έχει διαρρεύσει ο τίτλος της ταινίας, η οποία θα γυριστεί σε Αθήνα και Κέρκυρα.

Για 10 εβδομάδες στην Ελλάδα Κρεγκ και Μέρφι
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν 7 εβδομάδες στην Αθήνα και άλλες τρεις στη Κέρκυρα.

Η ταινία θα είναι περιπέτεια και θα έχει να κάνει με υπόθεση που διαδραματίζεται σε φυλακές. Το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων θα γίνει στην Ελλάδα.

Για τον Κρεγκ δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στη χώρα μας για γυρίσματα, καθώς είχε έρθει και για το «Knives Out-Glass Onion», που μέρος του είχε γυριστεί στις Σπέτσες.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα