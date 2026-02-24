Χόλιγουντ στην Ελλάδα: Ντάνιελ Κρεγκ και Κίλιαν Μέρφι σε νέα περιπέτεια

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς… Μπραντ Πιτ, ωστόσο τον Μάρτιο έρχονται στην Ελλάδα άλλοι δύο σούπερ σταρ για γυρίσματα: οι Ντάνιελ Κρεγκ και Κίλιαν Μέρφι.

Οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί μαζί με την Μισέλ Γουίλιαμς, αποτελούν τους πρωταγωνιστές μίας νέας ταινίας του σκηνοθέτη του «La La Land», Ντάμιεν Σαζέλ.

Προς το παρόν δεν έχει διαρρεύσει ο τίτλος της ταινίας, η οποία θα γυριστεί σε Αθήνα και Κέρκυρα.

Για 10 εβδομάδες στην Ελλάδα Κρεγκ και Μέρφι

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν 7 εβδομάδες στην Αθήνα και άλλες τρεις στη Κέρκυρα.

Η ταινία θα είναι περιπέτεια και θα έχει να κάνει με υπόθεση που διαδραματίζεται σε φυλακές. Το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων θα γίνει στην Ελλάδα.

Για τον Κρεγκ δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στη χώρα μας για γυρίσματα, καθώς είχε έρθει και για το «Knives Out-Glass Onion», που μέρος του είχε γυριστεί στις Σπέτσες.

