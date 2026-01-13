Τα Public ξεκίνησαν τις Χειμερινές Εκπτώσεις με μοναδικές τιμές και με Εγγύηση Χαμηλότερης τιμής

Σήμερα, ο καταναλωτής είναι πιο ενημερωμένος από ποτέ, αναζητώντας τον βέλτιστο συνδυασμό ποιότητας, τιμής και σωστής χρονικής στιγμής για τις αγορές του. Στο σύγχρονο περιβάλλον, η έννοια της «ευκαιρίας» αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν συνοδεύεται από αξιοπιστία και ευελιξία. Τα Public, αφουγκραζόμενα την ανάγκη για ουσιαστικό όφελος, υποδέχονται τη νέα χρονιά με την καμπάνια «Σοφές Εκπτώσεις», θέτοντας την εμπειρία και τη γνώση του καταναλωτή στο επίκεντρο των χειμερινών προσφορών.

Με περισσότερες κατηγορίες προϊόντων τεχνολογίας και οικιακών συσκευών και χιλιάδες διαθέσιμους κωδικούς στα καταστήματα Public και στο public.cy, τα Public προσφέρουν λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα, αξία και ευελιξία. Όλοι μπορούν να βρουν αυτό που χρειάζονται στις χειμερινές εκπτώσεις των Public, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής, μοναδικές προσφορές και άτοκα με πιστωτική κάρτα.

Όσοι αναζητούν τεχνολογικές λύσεις, βρίσκουν στα Public μια πλούσια γκάμα από κορυφαία laptops, smartphones, tablets και τηλεοράσεις αλλά και “έξυπνες” συσκευές για το σπίτι που διευκολύνουν τη καθημερινότητα κάθε οικογένειας.

Τα Public δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας, επενδύοντας διαρκώς σε καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουν άνεση και ευελιξία. Η «σοφή» αγορά ολοκληρώνεται όταν ο πελάτης έχει τον πλήρη έλεγχο του τρόπου πληρωμής και παραλαβής. Οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από 6 ή 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία Locker Pickup 24/7 επιτρέπει την παραλαβή παραγγελιών σε περισσότερα από 140 BOX NOW σημεία σε όλη την Κύπρο, διασφαλίζοντας απόλυτη ευελιξία και εξυπηρέτηση.

Οι Χειμερινές Εκπτώσεις ξεκίνησαν σε όλα τα καταστήματα Public και στο public.cy και οι μοναδικές προσφορές μετατρέπουν τη φετινή χρονιά στην πιο «σοφή» χρονιά για αγορές!