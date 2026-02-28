Ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων στα κυπριακά αεροδρόμια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Αφθώδης πυρετός: Έφθασαν πάνω από 50 χιλιάδες εμβόλια από Κομισιόν

Τα εμβόλια θα διοχετεύονται στους ιδιώτες κτηνιάτρους, βάσει προγραμματισμού διενέργειας των εμβολιασμών.

Στην Κύπρο βρίσκονται από το πρωί τα εμβόλια που έστειλε η Κομισιόν για τους εμβολιασμούς σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό. Πρόκειται για 529.000 δόσεις εμβολίων που ήρθαν από τη Λυών, μέσω Ντουμπάι.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν διευθετήσει τη διατήρηση των εμβολίων στις καταλληλες συνθήκες συντήρησης.

Τα εμβόλια θα διοχετεύονται στους ιδιώτες κτηνιάτρους, βάσει προγραμματισμού διενέργειας των εμβολιασμών, σημειώνει το Υπουργείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

