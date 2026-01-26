Η Bank of New York απένειμε στην Τράπεζα Κύπρου το “STP AWARD 2025” για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ως αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των διαδικασιών που ακολουθεί για την εκτέλεση εμβασμάτων που εκτελούνται μέσω του συστήματος Swift.

Η Bank of New York είναι μία από τις ανταποκρίτριες τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η Τράπεζα για συναλλαγές σε δολάρια Αμερικής. Το βραβείο απονεμήθηκε στην Τράπεζα αναγνωρίζοντας το υψηλό ποσοστό εμβασμάτων ( 98%) που πραγματοποιήθηκαν αυτόματα χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε μη αυτοματοποιημένη παρέμβαση από τη Bank of New York (Straight Through Processing).

H Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας Κύπρου, Δέσποινα Κυριακίδου, δηλώνει πως «η Bank of New York βρίσκεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με παγκόσμια παρουσία. Η απονομή αυτού του βραβείου αποτυπώνει την υψηλή ποιότητα στις συναλλαγές της Τράπεζας και την εμπιστοσύνη που δείχνει ένας διεθνής οργανισμός προς τον οργανισμό μας. Η συνεργασία με την Bank of New York ενισχύει ακόμη περισσότερο τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε σε επιχειρηματικούς, θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.»