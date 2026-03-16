Φον ντερ Λάιεν: Καλεί σε ενίσχυση της «μεταναστευτικής διπλωματίας» λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή

Να αξιοποιήσουν «όλα τα διαθέσιμα εργαλεία μεταναστευτικής διπλωματίας» μπροστά στην αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή καλεί τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, σε επιστολή που τους απέστειλε την Κυριακή, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες που θα λάβει χώρα στις 19-20 Μαρτίου.

Η κ. φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί ότι η τρέχουσα κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια αστάθεια με άμεσες συνέπειες για την Ευρώπη. Όπως τονίζει, «η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή επιφέρει αυξανόμενους κινδύνους παρατεταμένης σύγκρουσης με άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις για την Ένωση. Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα χρειαστεί να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης και να διασφαλίσουμε την απαραίτητη ετοιμότητα για τυχόν μελλοντικές προκλήσεις», αναφέρει.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί μαζικές μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ, η κ. φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα, και επισημαίνει ότι «το τι επιφυλάσσει το μέλλον παραμένει ασαφές και απαιτεί την πλήρη κινητοποίηση κάθε εργαλείου μεταναστευτικής διπλωματίας που διαθέτουμε». Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ θεωρεί απαραίτητη τη στενή συνεργασία με χώρες της περιοχής όπως η Τουρκία, ο Λίβανος και το Πακιστάν.

Στην επιστολή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο Ιράν, όπου βρίσκονται εκατομμύρια Αφγανοί πρόσφυγες σε ευάλωτη κατάσταση. «Η κατάσταση στο Ιράν περιπλέκεται περαιτέρω από την παρουσία περίπου 4 εκατομμυρίων Αφγανών, οι οποίοι βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση και είναι ευάλωτοι σε περαιτέρω εκτοπισμό. Η ανθρωπιστική μας στήριξη για την κάλυψη βασικών αναγκών των Αφγανών πολιτών και των κοινοτήτων υποδοχής στο Ιράν συνεχίζεται μέσω διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων και των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρει. Παράλληλα, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εντάσεις μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, οι οποίες μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση σε «ένα ήδη εύθραυστο πλαίσιο», όπως σημειώνει.

Ακόμη, επισημαίνει πως «στα σύνορα μεταξύ Ιράν και Τουρκίας η κατάσταση παραμένει σχετικά σταθερή χάρη στα αυξημένα μέτρα ελέγχου των συνόρων που έχουν εφαρμοστεί από τις τουρκικές αρχές». Εξάλλου, η κ. φον ντερ Λάιεν υπενθυμίζει τη σημαντική οικονομική στήριξη της ΕΕ προς την Άγκυρα, καθώς «από το 2021 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει πάνω από €1,1 δισ. για τη στήριξη της Τουρκίας στους τομείς της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων».

Εκφράζει, επίσης, έντονη ανησυχία για την κατάσταση στον Λίβανο λόγω της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης. «Όπως και πολλοί από εσάς ανησυχώ βαθιά για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στον Λίβανο και για τον σοβαρό αντίκτυπο που έχει η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στους αμάχους, προκαλώντας εκτοπισμό μεγάλης κλίμακας», τονίζει η κ. φον ντερ Λάιεν, με την ΕΕ να έχει ήδη ανακοινώσει ανθρωπιστική βοήθεια και επιπλέον χρηματοδότηση για την ενίσχυση των συνόρων της χώρας. «Φέτος θα στηρίξουμε τον Λίβανο με €100 εκατ. σε ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ τον Δεκέμβριο υπογράψαμε συμφωνία χρηματοδότησης που περιλαμβάνει €25 εκατ. για την ασφάλεια των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων», σημειώνει η κ. φον ντερ Λάιεν.

Εξάλλου, αναφέρει πως «οι επιπτώσεις της συνεχιζόμενης σύγκρουσης γίνονται αισθητές και στη Συρία. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τις συριακές αρχές για τη σταθεροποίηση, την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της χώρας», σημειώνει, με την Κομισιόν να δίνει επίσης έμφαση στην ασφαλή επιστροφή προσφύγων. «Εργαζόμαστε με τις αρχές και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι συνθήκες επιτρέπουν ασφαλείς, αξιοπρεπείς και βιώσιμες επιστροφές στη Συρία», επισημαίνει.

Η κ. φον ντερ Λάιεν σημειώνει, ακόμη, ότι η ΕΕ παρακολουθεί στενά τις πιθανές επιπτώσεις και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες αποτελούν βασικές διαδρομές προς την Ευρώπη.«Παρακολουθούμε στενά οποιονδήποτε πιθανό αντίκτυπο της τρέχουσας κατάστασης στους εταίρους μας, ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε υποστήριξη έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους και την ευθυγράμμιση με τα πρότυπα της ΕΕ», αναφέρει.

Όπως επισημαίνεται, η συνεργασία με τις χώρες της περιοχής έχει ήδη συμβάλει στη μείωση των παράτυπων διελεύσεων στα ευρωπαϊκά σύνορα τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ