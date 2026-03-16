Από την μια αναβολή στην άλλη, αλλά ο μήνας Απρίλιος θα είναι ο μήνας όπου η ανθρωπότητα (αν δεν καταστραφεί από πυρηνικό πόλεμο) στο Ιράν, θα ξανακοιτάξει προς τα πάνω. Προς το φεγγάρι… Μετά από μισό και πλέον αιώνα. Το ΑΡΤΕΜΙΣ 2 επιτέλους θα εκτοξευθεί για το δοκιμαστικό ταξίδι προς τη Σελήνη. Θα φτάσει εκεί, θα κάνει κάποιες περιστροφές γύρω από το φυσικό μας δορυφόρο και θα επιστρέψει μαζί με τους 4 αστροναύτες του. Υπάρχει κάποιο νόημα να στείλεις το όνομά σου στη Σελήνη; Πρόκειται για κάποια ματαιοδοξία σπάνιας ευκαιρίας; Που δίνει το... δικαίωμα σε κάθε ρομαντικό ή ονειροπόλο εραστή του Διαστήματος να αφήσει το δικό του ίχνος στην μεγάλη περιπέτεια προς το άγνωστο...

«Κάρτα επιβίβασης»

Η NASA δίνει στο κοινό την ευκαιρία να λάβει χωρίς κανένα κόστος, μια «κάρτα επιβίβασης» για ένα ιστορικό διαστημικό ταξίδι μέσα από την καμπάνια «Send Your Name with Artemis II». Όποιος επιθυμεί μπορεί να καταχωρήσει το όνομά του μέχρι την 21η Ιουνίου (2026) και να το δει να ταξιδεύει γύρω από τη Σελήνη, στην αποστολή που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από το συγκρότημα εκτόξευσης 39 στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα. Θα πρέπει να το στείλει το αργότερο τον Απρίλιο του 2026. Μετά την εγγραφή, οι συμμετέχοντες μπορούν να κατεβάσουν μια συλλεκτική «κάρτα επιβίβασης» που επιβεβαιώνει ότι το όνομά τους θα βρίσκεται στο διαστημόπλοιο Orion της αποστολής. Όλα τα ονόματα θα αποθηκευτούν σε μια κάρτα μνήμης, η οποία θα προστεθεί στο επίσημο κιτ πτήσης του Artemis II, μαζί με άλλα αναμνηστικά.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη προσθέσει τα ονόματά τους και θα βρεθούν «συνταξιδιώτες» μαζί με τους αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και τον αστροναύτη της CSA (Καναδική Διαστημική Υπηρεσία) Jeremy Hansen. Ανάλογη καμπάνια πραγματοποιήθηκε στην πτήση του Artemis I με 3,4 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται νοερά σε σεληνιακή τροχιά στα τέλη του 2022.

Η αποστολή Artemis II αποτελεί το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι του προγράμματος Artemis και θα έχει διάρκεια περίπου δέκα ημερών. Βασικός της στόχος είναι να δοκιμαστούν κρίσιμα συστήματα και τεχνολογίες που θα ανοίξουν τον δρόμο για πιο φιλόδοξες αποστολές στο μέλλον.

Προετοιμασίες επιστροφής

Δεν θα γίνει προσελήνωση αλλά μια πορεία γύρω από το φεγγάρι ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν όπως πρέπει, πριν επιχειρηθεί η επιστροφή του ανθρώπου στην επιφάνεια της Σελήνης.

Το Orion θα επανέλθει με μεγάλη ταχύτητα στην ατμόσφαιρα της Γης, πριν πέσει με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο, όπου μια ομάδα περισυλλογής της NASA και του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, θα περισυλλέξει το πλήρωμα και το διαστημόπλοιο.