Προβλήματα για την Νατά το κόστος δικτύου ύδρευσης και η δημογραφική γήρανση, λέει ο Κοινοτάρχης

Σοβαρά προβλήματα με την ύδρευση αλλά και την δημογραφική γήρανση αντιμετωπίζει η κοινότητα Νατάς Πάφου, όπως δηλώνει στο "Π" ο κοινοτάρχης Νατάς, Σταύρος Ιωσηφίδης.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Νατά είναι το νερό», αναφέρει. Όπως εξηγεί ο κ. Ιωσηφίδης, το δίκτυο ύδρευσης επιδιορθώθηκε πριν από περίπου 30 έως 35 χρόνια και πλέον παρουσιάζει σημαντικές απώλειες που φτάνουν ακόμη και το 30%.

«Έχουμε μεγάλες απώλειες τις οποίες δυσκολευόμαστε να καλύψουμε οικονομικά», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι το κόστος συντήρησης του δικτύου αποτελεί μεγάλο βάρος για την κοινότητα. Ο κ. Ιωσηφίδης, που υπηρετεί ως Κοινοτάρχης τα τελευταία περίπου δώδεκα χρόνια, σημειώνει ότι στη Νατά διαμένουν γύρω στους 150 κατοίκους. Ανάμεσά τους βρίσκονται και αρκετοί αλλοδαποί κάτοικοι, ενώ δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο κάποια ζευγάρια να πωλούν τις κατοικίες τους και να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, με άλλους να παίρνουν τη θέση τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθημερινότητα στο χωριό δεν είναι εύκολη για νέες οικογένειες. Δεν υπάρχει μεγάλη αγορά, ενώ οι εργαζόμενοι και οι μαθητές πρέπει να μετακινούνται καθημερινά προς την Πάφο.

Σήμερα τα παιδιά του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου φοιτούν στο Περιφερειακό Σχολείο Τίμης, γεγονός που απαιτεί καθημερινές μετακινήσεις, αναφέρει. Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα για εγκατάσταση νέων ζευγαριών, ο κοινοτάρχης θεωρεί ότι τα υφιστάμενα σχέδια δεν επαρκούν. Αν και προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 40.000 ευρώ για ανέγερση κατοικίας, απαιτούνται επιπλέον περίπου 100.000 ευρώ ως εγγύηση για την απόκτηση οικοπέδου.

Όπως υποστηρίζει, μια πιο αποτελεσματική λύση θα ήταν η ανέγερση κατοικιών από το κράτος στις κοινότητες, οι οποίες θα διατίθενται σε νέες οικογένειες με το σύστημα ενοικιαγοράς. Έχουμε νέους που ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν, σημειώνει, προσθέτοντας ότι σήμερα περίπου το 80% των κατοίκων είναι συνταξιούχοι. Η γεωργική δραστηριότητα έχει επίσης περιοριστεί αισθητά, αναφέρει.

Στο παρελθόν η κοινότητα διέθετε αρκετά αμπέλια, ενώ σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα.

«Αναγκαζόμαστε να ψάχνουμε να βρούμε σταφύλι του τόπου μας», λέει ο κοινοτάρχης. Υπάρχουν λίγα εσπεριδοειδή, ενώ μόνο δύο έως τρεις οικογένειες ασχολούνται αποκλειστικά με την κτηνοτροφία, κατέληξε.