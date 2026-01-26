Η Celestyal βραβεύτηκε με το Χρυσό «Feefo Trusted Service Award» για την εξαιρετική εξυπηρέτηση επιβατών της

Η Celestyal βραβεύτηκε με το Χρυσό «Feefo Trusted Service Award», μία κορυφαία διάκριση που αναγνωρίζει τα σταθερά υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας, βασισμένη αποκλειστικά στα αξιόπιστα σχόλια των επιβατών της.

Το Χρυσό Βραβείο είναι η υψηλότερη διάκριση της Feefo για την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών και απονέμεται σε εταιρείες που έχουν βαθμολογία μεταξύ 4,5 και 5, με βάση αξιόπιστες κριτικές πελατών. Η διάκριση αυτή αντανακλά τα σχόλια που συλλέχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 από επιβάτες που ταξίδεψαν με την Celestyal στις κρουαζιέρες της στα Eλληνικά νησιά, τη Μεσόγειο και τον Αραβικό Κόλπο.

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Η βράβευση με το Χρυσό Βραβείο Feefo είναι κάτι για το οποίο είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι, καθώς προέρχεται απευθείας από τους επιβάτες μας και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αυτή η αναγνώριση είναι προς τιμήν του πληρώματος του πλοίου και των ομάδων μας στην στεριά, οι οποίοι ξεπερνούν καθημερινά τις προσδοκίες για να προσφέρουν την αυθεντική, προσωπική εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζει την εμπειρία με την Celestyal. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε μέλος της ομάδας μας για τη φροντίδα και το πάθος που επιδεικνύουν καθημερινά στο έργο τους».

Η Celestyal προσφέρει κρουαζιέρες όλο το χρόνο με τον στόλο της, που αποτελείται από δύο μεσαίου μεγέθους κρουαζιερόπλοια. Το Celestyal Journey, χωρητικότητας 1260 επιβατών, και το Celestyal Discovery, χωρητικότητας 1360 επιβατών, πραγματοποιούν προσεγγίσεις στα ελληνικά νησιά και τη Μεσόγειο από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο, ενώ από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο προσφέρουν ήλιο και τον χειμώνα στον Αραβικό Κόλπο.

Η τρέχουσα καμπάνια της εταιρείας, «Η Ασυναγώνιστη Προσφορά», διαρκεί έως τις 19 Φεβρουαρίου. Η προσφορά περιλαμβάνει εκπτώσεις έως και 50%, πίστωση έως και €500 για γεύματα σε θεματικά εστιατόρια και ποτά, αλλά και πίστωση έως και €200 ανά καμπίνα για εκδρομές στη στεριά σε επιλεγμένες αναχωρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το celestyal.com ή καλέστε το 211 1995176.