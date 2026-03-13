Σηκώθηκε και έφυγε ο «Iceman» - Αιχμές για τον χαρακτήρα του Φειδία (βίντεο)

Ο γνωστός influencer Άδωνης Αλεξάνδρου, ευρέως γνωστός ως «Iceman», ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα της «Άμεσης Δημοκρατίας» του Φειδία Παναγιώτου, λίγους μήνες μετά την αρχική συνεργασία τους.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο «Iceman», ανέφερε ότι η απόφαση να αποχωρήσει από το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, ήταν αποτέλεσμα διαφορών και εντάσεων για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος της «Άμεσης Δημοκρατίας» και τον χαρακτήρα του Φειδία, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ηγεσία του κόμματος.