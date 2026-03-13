Η NASA παρακολουθεί αστεροειδή μεγέθους λεωφορείου που πλησιάζει τη Γη σήμερα

Αστεροειδής μεγέθους λεωφορείου πλησιάζει σήμερα με ταχύτητα μεγαλύτερη των 198.000 μιλίων τον πλανήτη μας, προειδοποιεί το Κέντρο Μελέτης διαστημικών αντικειμένων (CNEOS) της NASA.

Ο διαστημικός βράχος, γνωστός και ως «2026 EG1», έχει διάμετρο περίπου 12 μέτρων και αναμένεται να πραγματοποιήσει την πιο κοντινή του προσέγγιση σήμερα, 13 Μαρτίου, περνώντας σε απόσταση μόλις 198.000 μιλίων από τη Γη, δηλαδή πιο κοντά από τη Σελήνη (η μέση απόσταση ανάμεσα στη Γη και τη Σελήνη είναι περίπου 239.000 μίλια, σύμφωνα με το Εργαστήριο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA).

Ποια η προέλευση των αστεροειδών

Οι αστεροειδείς είναι μικρές, βραχώδεις μάζες που αποτελούν απομεινάρια από τον σχηματισμό του ηλιακού συστήματος πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Η πλειοψηφία τους συγκεντρώνεται στην κύρια ζώνη των αστεροειδών, η οποία βρίσκεται γύρω από τον Ήλιο, ανάμεσα στις τροχιές του Άρη και του Δία.

Ορισμένοι αστεροειδείς ακολουθούν τροχιές που φτάνουν στο εσωτερικό του ηλιακού μας συστήματος, περιλαμβάνοντας τους αποκαλούμενους «επίγειους αστεροειδείς», ενώ άλλοι παραμένουν πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα, εξηγεί η NASA.

Αντικείμενα κοντά στη Γη (Near-Earth Objects) έχουν τροχιές που τα φέρνουν σε απόσταση έως 120 εκατομμυρίων μιλίων από τον Ήλιο, δηλαδή μέσα στο «γειτονικό» διαστημικό περιβάλλον της Γης.

Παλαιότερα διαστημικά ευρήματα

Νωρίτερα φέτος, τον Ιανουάριο, οι επιστήμονες ανακάλυψαν τον ταχύτερα περιστρεφόμενο αστεροειδή που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Με διάμετρο περίπου 0,3 μιλίων (περίπου 460 μέτρων), ο αστεροειδής αυτός, γνωστός ως «2025 MN45», πραγματοποιεί μία πλήρη περιστροφή κάθε δύο λεπτά. Το μέγεθός του σχεδόν ισοδυναμεί με οκτώ γήπεδα ποδοσφαίρου. Πρόκειται για έναν από τους 19 «υπερ και εξαιρετικά ταχέως περιστρεφόμενους» αστεροειδείς που ανακαλύφθηκαν ανάμεσα σε περίπου 1.900 νέους αστεροειδείς τον Ιούνιο του 2025.

Πέρυσι, τον Φεβρουάριο, η NASA ανέφερε ότι η πιθανότητα πρόσκρουσης του αστεροειδούς «2024 YR4» το 2032 ανερχόταν σε 3,1%, ποσοστό που χαρακτηρίστηκε ως «η υψηλότερη πιθανότητα πρόσκρουσης που έχει καταγραφεί ποτέ» για αντικείμενο αυτού του μεγέθους ή μεγαλύτερο. Ωστόσο, νεότερες παρατηρήσεις έδειξαν ότι «ο αστεροειδής δεν αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τη Γη το 2032 ή στο μέλλον», όπως διευκρίνισε η υπηρεσία.

Δεν είναι επικίνδυνος για τη Γη

Παρά τον σημαντικό αριθμό αστεροειδών στο ηλιακό μας σύστημα, κανένας δεν αναμένεται να χτυπήσει τον πλανήτη μας σύντομα.

Η NASA τονίζει ότι η πλειονότητα των αντικειμένων που πλησιάζουν τη Γη δεν φτάνουν ποτέ αρκετά κοντά, ώστε να παρουσιάσουν πραγματικό κίνδυνο πρόσκρουσης.

Έχουν τροχιές που τους φέρνουν σε απόσταση έως και 4,6 εκατομμυρίων μιλίων από την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Όπως εξηγεί ο Paul Chodas, διευθυντής του CNEOS:

«Ο όρος «δυνητικά επικίνδυνος» σημαίνει απλώς ότι, με την πάροδο πολλών αιώνων ή χιλιετιών, η τροχιά ενός τέτοιου αστεροειδούς μπορεί να εξελιχθεί έτσι ώστε να υπάρξει πιθανότητα πρόσκρουσης με τη Γη. Δεν αξιολογούμε αυτές τις μακροπρόθεσμες πιθανότητες που εκτείνονται σε πολλούς αιώνες».

