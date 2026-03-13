Πόσα χρόνια ζουν οι γάτες – Πώς μπορείτε να αυξήσετε το προσδόκιμο ζωής τους

Τελικά πόσα χρόνια ζει μια γάτα;

….και τι μπορείτε να κάνετε για να ζήσετε μαζί της όσο περισσότερο γίνεται;

Όλες τις μεγάλες αγάπες θέλουμε να τις ζούμε «για πάντα». Όμως πόσο είναι αυτό το «πάντα» όταν μιλάμε για γάτες;

Το πόσο ζει μια γάτα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Μια γενική επιστημονική εκτίμηση είναι ότι οι γάτες ζουν γύρω στα 14-15 χρόνια, με κυμαινόμενη διάρκεια ζωής από 9 ως 17 χρόνια σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες που έχουν δημοσιευθεί στο Journal of Feline Medicine and Surgery. Και φυσικά, όπως συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους, όσο πιο καλά ζουν, όσο πιο ισορροπημένα τρέφονται και όσο απολαμβάνουν τα οφέλη της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, τόσο πιο πολύ επεκτείνεται το προσδόκιμο ζωής τους.

Γάτες… μαθουσάλες

Ο γηραιότερος γάτος που έχει καταγραφεί στην Ιστορία είναι ο Creme Puff στο Όστιν του Τέξας, ο οποίος προφανώς -δεν εξηγείται αλλιώς- κάποιο deal είχε κάνει με όποιον Γατοθεό υπάρχει, και έζησε μέχρι 38 ετών, ενώ υπάρχει και η Flossie (που σημειωτέον ζει ακόμα) και στα 27 της μπήκε στο Ρεκόρ Γκίνες του 2022 ως η γηραιότερη γάτα εν ζωή. Εντωμεταξύ υπάρχουν και άλλα καταγεγραμμένα γατοπαππούδια στον κόσμο που έχουν φτάσει κοντά στα 30 χρόνια ή και τα έχουν ξεπεράσει.

Σύμφωνα με τα Βραβεία Guinness, η Flossie από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η γηραιότερη εν ζωή γάτα, γενημμένη το 1995. (φωτογραφία: Cats Protection / Guinness World Records)

Από τι εξαρτάται το προσδόκιμο ζωής μιας γάτας;

Τα παραπάνω παραδείγματα, είναι παραδείγματα Highlander. Σκεφτείτε ότι η Flossie στα 27 της, είναι σαν ένας άνθρωπος στα 120 του! Για τις υπόλοιπες «κοινές θνητές», που ζουν εμφανώς λιγότερο, το πόσο θα ζήσουν εξαρτάται από τα εξής:

●Αν ζουν μέσα ή έξω. Οι αδέσποτες γάτες ζουν πολύ-πολύ λιγότερο: έχει υπολογιστεί ότι ο μέσος όρος ζωής τους είναι 2-5 χρόνια. Φυσικά μπορεί να «γνωρίζουμε» αδέσποτες μεγαλύτερες από 5 ετών, αλλά δεν είναι σύνηθες. Από την άλλη, οι ημι-αδέσποτες (δηλαδή αυτές που ζουν έξω αλλά έχουν και κάποιον που τις φροντίζει και τις βάζει μερικές φορές σπίτι), ζουν περισσότερο, ενώ οι τελείως δεσποζόμενες μπορούν να ζήσουν το μέγιστο, δηλαδή όπως είπαμε γύρω στα 14-15 χρόνια.

● Αν ανήκουν σε κάποια φυλή-ράτσα. Η ομάδα στο topetmou είναι υπέρ των αδέσποτων, αλλά όντως κάποιες ράτσες γάτας (π.χ. οι Σιαμέζες, οι Βιρμανίας και οι Περσίας) φαίνεται να είναι πιο ανθεκτικές, φτάνοντας σε περιπτώσεις ως τα 20 χρόνια ζωής.

● Αν είναι στειρωμένες ή όχι. Η στείρωση γενικά αυξάνει την συνολική υγεία μιας γάτας, οπότε οι στειρωμένες γάτες τα πάνε καλύτερα από τις αστείρωτες.

Πώς πάει η αντιστοιχία με τα ανθρώπινα χρόνια;

Το 1 προς 7 (δηλαδή ότι μια γάτα ενός έτους είναι σαν έναν άνθρωπο 7 ετών) που κάποτε το έλεγαν για γάτες και σκύλους δεν ισχύει. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο και όχι τόσο γραμμικό. Για παράδειγμα:

● Μια γάτα 6 μηνών είναι σε ανθρώπινα χρόνια σαν 10 ετών.

● Μια γάτα 1 έτους είναι σαν 15 ετών.

● Μια γάτα 2 ετών είναι σαν 24 ετών.

● Μια γάτα 5-6 ετών είναι σαν 35-40 ετών.

● Ενώ από τα 10-11 και μετά θεωρείται ότι μπορεί να πάρει και «σύνταξη», αφού σε ανθρώπινα χρόνια συνήθως αυτό σημαίνει άνω των 60.

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη διάρκεια ζωής της γάτας μας

● Όπως είδαμε πιο πάνω, το βασικότερο είναι να ζει σε σπίτι. Δηλαδή αν έχουμε κάποια αδέσποτη ή ημιαδέσποτη που θέλουμε να της εξασφαλίσουμε περισσότερα χρόνια ζωής, είναι κρίσιμο να της δώσουμε στέγη. Έξω τα γατιά, έχουν πολλούς «εχθρούς» να αντιμετωπίσουν, όπως αυτοκίνητα, σκύλους, τοξίνες, μολυσμένες τροφές, αφυδάτωση, ελάχιστο ύπνο (τα δέσποτα κοιμούνται πολύ λιγότερο από τα δεσποζόμενα και αυτό επιβαρύνει την υγεία τους), περιβαλλοντικούς κινδύνους, λοιμώδη νοσήματα, περιορισμένη ή ανύπαρκτη κτηνιατρική περίθαλψη, για να μη μιλήσουμε για κακοποιήσεις, φόλες κ.λπ.

● Να παρέχουμε μια θρεπτικά ισορροπημένη τροφή. Όσο πιο σωστά τρώει η γάτα μας, τόσο δυναμώνει το ανοσοποιητικό της.

● Να προσέχουμε το βάρος της. Το να τρώει σωστά, δεν σημαίνει να τρώει πολύ. Μπορείτε πάντα να συμβουλεύεστε τη συσκευασία της τροφής για την ιδανική ποσότητα που πρέπει να τρώει το γατούδι σας.

● Να κάνει προληπτικούς ελέγχους στον κτηνίατρο ανά διαστήματα: να κάνει τα εμβόλιά της και τις εξετάσεις της σύμφωνα με τις συστάσεις του κτηνιάτρου.

● Να ασχολούμαστε μαζί της. Το να της προσφέρουμε δηλαδή χρόνο για παιχνίδι, αγκαλιές και αλληλεπίδραση τη βοηθάει τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.

● Να της παρέχουμε ένα -όσο γίνεται- κουλ περιβάλλον. Οι γάτες, όπως κι εμείς, δεν τα πάνε καθόλου καλά με το στρες. Προσπαθήστε να έχετε για τη γάτα σας χώρους-κρυψώνες για να πάει να ησυχάσει και να κοιμηθεί, γατόδεντρο για να ξύνει τα νύχια της, ιδανικό θα ήταν να έχει πρόσβαση και σε υπερυψωμένα σημεία για να έχει θέα από ψηλά και να νιώθει ασφαλής, κ.λπ. Επίσης προσπαθήστε να μην την τρομάζετε, να μην την αιφνιδιάζετε, αλλά και οι υπόλοιποι συγκάτοικοι του σπιτιού (δίποδοι και τετράποδοι) να μην την κυνηγούν συνέχεια.

Με τη σωστή διαχείριση αλλά και λίγη τύχη με το μέρος μας, το γατούδι μας θα ζήσει χαρούμενο και τις 7 (ή 9) ζωές του!

