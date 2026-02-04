Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Δίκη Γερμανίδας: Αντεξέταση μάρτυρα για πρακτικές κτηματολογίου για σφετερισμό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κ. Σάββα επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για τους ιδιοκτήτες να ενημερώνουν το Κτηματολόγιο για τέτοιες συναλλαγές.

Με την αντεξέταση από την υπεράσπιση της Μαρίνας Σάββα, Βοηθού Λειτουργού του Κτηματολογίου Κερύνειας, η οποία προηγουμένως είχε κληθεί ως μάρτυρας από την Κατηγορούσα Αρχή, συνεχίστηκε την Τετάρτη στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας η ακρόαση της υπόθεσης σφετερισμού περιουσιών εναντίον της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, Εύας Ιζαμπέλα Κιουνζέλ.

Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης έγινε αναφορά στην πρακτική του Κτηματολογίου Κερύνειας σχετικά με την ενημέρωση για πωλήσεις ή μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποιούνται μέσω της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας (ΕΑΠ)» στα κατεχόμενα. Η κ. Σάββα επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για τους ιδιοκτήτες να ενημερώνουν το Κτηματολόγιο για τέτοιες συναλλαγές. Ο συνήγορος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού, ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό είναι γνωστό στο Κτηματολόγιο από το 2013-2014. Η μάρτυρας απέδωσε την έλλειψη μέτρων αντιμετώπισης σε «θέμα πολιτείας».

Επιπλέον, η αντεξέταση έθιξε ζητήματα σχετικά με την ακρίβεια των κτηματολογικών σχεδίων και χαρτών των κατεχόμενων περιοχών. Η κ. Σάββα δήλωσε ότι, λόγω της κατοχής, δεν είναι εφικτές οι επιτόπιες μετρήσεις. Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε σε αποκλίσεις στις κλίμακες των χαρτών (π.χ., 1/2500 έναντι 1/3000 ή 1/3500) και έθεσε ερωτήματα ως προς την ακρίβειά τους και τον αντίκτυπό τους στον εντοπισμό και την οριοθέτηση των τεμαχίων. Αναφέρθηκε επίσης η πιθανότητα ηλεκτρονικών λαθών που μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορές στο εμβαδόν των ακινήτων, υποδεικνύοντας την ανάγκη για εκ νέου υπολογισμό.

Ο κ. Αργυρού έθεσε το ερώτημα γιατί το Κτηματολόγιο δεν έχει προβεί σε ενέργειες, από το 1974, για την προειδοποίηση του κοινού, ιδίως των μη Κυπρίων, σχετικά με αυτούς τους κινδύνους. Η κ. Σάββα είπε ότι ένας μεσίτης θα μπορούσε να εγγραφεί και να διεξάγει έρευνα, ωστόσο η υπεράσπιση αντέτεινε ότι η απουσία ακριβών και ενημερωμένων στοιχείων από το Κτηματολόγιο, είτε στο διαδίκτυο είτε στις πύλες εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα οδοφράγματα, καθιστά δύσκολη την πλήρη εικόνα.

Η δίκη συνεχίζεται την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου στις 09.00 με την κατηγορούμενη να παραμένει υπό κράτηση. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΚτηματολόγιοΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΙΓΕΡΜΑΝΙΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα