Δίκη Γερμανίδας: Αντεξέταση μάρτυρα για πρακτικές κτηματολογίου για σφετερισμό

Με την αντεξέταση από την υπεράσπιση της Μαρίνας Σάββα, Βοηθού Λειτουργού του Κτηματολογίου Κερύνειας, η οποία προηγουμένως είχε κληθεί ως μάρτυρας από την Κατηγορούσα Αρχή, συνεχίστηκε την Τετάρτη στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας η ακρόαση της υπόθεσης σφετερισμού περιουσιών εναντίον της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, Εύας Ιζαμπέλα Κιουνζέλ.

Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης έγινε αναφορά στην πρακτική του Κτηματολογίου Κερύνειας σχετικά με την ενημέρωση για πωλήσεις ή μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποιούνται μέσω της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας (ΕΑΠ)» στα κατεχόμενα. Η κ. Σάββα επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για τους ιδιοκτήτες να ενημερώνουν το Κτηματολόγιο για τέτοιες συναλλαγές. Ο συνήγορος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού, ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό είναι γνωστό στο Κτηματολόγιο από το 2013-2014. Η μάρτυρας απέδωσε την έλλειψη μέτρων αντιμετώπισης σε «θέμα πολιτείας».

Επιπλέον, η αντεξέταση έθιξε ζητήματα σχετικά με την ακρίβεια των κτηματολογικών σχεδίων και χαρτών των κατεχόμενων περιοχών. Η κ. Σάββα δήλωσε ότι, λόγω της κατοχής, δεν είναι εφικτές οι επιτόπιες μετρήσεις. Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε σε αποκλίσεις στις κλίμακες των χαρτών (π.χ., 1/2500 έναντι 1/3000 ή 1/3500) και έθεσε ερωτήματα ως προς την ακρίβειά τους και τον αντίκτυπό τους στον εντοπισμό και την οριοθέτηση των τεμαχίων. Αναφέρθηκε επίσης η πιθανότητα ηλεκτρονικών λαθών που μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορές στο εμβαδόν των ακινήτων, υποδεικνύοντας την ανάγκη για εκ νέου υπολογισμό.

Ο κ. Αργυρού έθεσε το ερώτημα γιατί το Κτηματολόγιο δεν έχει προβεί σε ενέργειες, από το 1974, για την προειδοποίηση του κοινού, ιδίως των μη Κυπρίων, σχετικά με αυτούς τους κινδύνους. Η κ. Σάββα είπε ότι ένας μεσίτης θα μπορούσε να εγγραφεί και να διεξάγει έρευνα, ωστόσο η υπεράσπιση αντέτεινε ότι η απουσία ακριβών και ενημερωμένων στοιχείων από το Κτηματολόγιο, είτε στο διαδίκτυο είτε στις πύλες εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα οδοφράγματα, καθιστά δύσκολη την πλήρη εικόνα.

Η δίκη συνεχίζεται την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου στις 09.00 με την κατηγορούμενη να παραμένει υπό κράτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ