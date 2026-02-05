Το Bean Bar αγκαλιάζει τα αδέσποτα σκυλάκια του Simba Animal Aid

Και σε αυτές τις γιορτές, η αγαπημένη αλυσίδα Bean Bar απέδειξε για άλλη μία φορά ότι είναι πολλά παραπάνω από μια εμπειρία καφέ. Συνδυάζοντας τη θετική ενέργεια και τις απολαυστικές εορταστικές γεύσεις, με την προσφορά και την αλληλεγγύη, και με σύνθημα «One sip, one gift, one tail wag at a time», το Bean Bar στήριξε τα αδέσποτα ζώα της Κύπρου στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας του, προωθώντας την υιοθεσία αδέσποτων σκύλων και διαθέτοντας το 20% των εσόδων για κάθε αγορά από τα εορταστικά προϊόντα, για τη στήριξη του Simba Animal Aid. Έτσι, συγκεντρώθηκε το συνολικό ποσό των €2.500, το οποίο παραδόθηκε στον φιλοζωικό οργανισμό, ενισχύοντας το σημαντικό έργο του οργανισμού.

Επιπλέον, στα Bean Bar εντός των Υπεραγορών Αλφαμέγα σε Έγκωμη, Κάψαλο, Metropolis Mall και Ακρόπολη, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν τροφές, λουριά, παιχνίδια και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής. Μέσα από αυτή τη δράση συγκεντρώθηκαν σημαντικές ποσότητες ξηράς σκυλοτροφής, κονσέρβες, κρεβατάκια και κουβερτούλες για τους χνουδωτούς μας φίλους, τα οποία παραδόθηκαν από την Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου σε εκπρόσωπο στο Simba Animal Aid. Συγκεντρώθηκαν επίσης και ποσότητες γατοτροφής οι οποίες διατέθηκαν σε καταφύγια γάτων μετά από μεσολάβηση του Simba Animal Aid.

Σε δήλωσή της, η Brand Manager της αγαπημένης αλυσίδας κα Αντωνία Κουμέττου, ανέφερε: «Στα Bean Bar είμαστε πολύ χαρούμενοι που με την ανταπόκριση των πελατών μας, καταφέραμε να μετατρέψουμε τις γιορτινές γεύσεις των μενού μας σε πράξη αγάπης και αλληλεγγύης και να στηρίξουμε έμπρακτα τα αδέσποτα σκυλάκια και το έργο του Simba Animal Aid. Πρόκειται για μικρές πράξεις ευαισθησίας με πραγματικό αντίκτυπο και ταυτίζονται με τη γενικότερη φιλοσοφία και την στάση ευθύνης του brand απέναντι στην κοινωνία».

Εκ μέρους του Simba Animal Aid Cyprus, η πρόεδρος Νατάσα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις πιο θερμές και ειλικρινείς μας ευχαριστίες για την πολύτιμη στήριξη και την ουσιαστική συμβολή του Bean Bar, που με ιδιαίτερη ευαισθησία και συνέπεια, επέλεξε να αξιοποιήσει τη δύναμη ενός τόσο αγαπημένου brand για να δώσει φωνή και ελπίδα σε ζώα που βρέθηκαν αντιμέτωπα με την εγκατάλειψη. Η πρωτοβουλία στήριξε έμπρακτα το καταφύγιό μας, και ανέδειξε, με τον πιο όμορφο τρόπο, πώς οι μικρές καθημερινές επιλογές μπορούν να μετατραπούν σε πράξεις καλοσύνης, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι η κοινωνική ευθύνη μπορεί να είναι ζωντανή, δημιουργική και ανθρώπινη».

Το Bean Bar συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης, αποδεικνύοντας ότι οι γιορτές μπορούν να γεμίζουν όχι μόνο με γεύσεις και αρώματα, αλλά με ζεστασιά και ανιδιοτελή προσφορά.