ΟΠΟΚ: Να ανακληθούν οι άδειες για την μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στη Ροτσερή Αλάμπρας

Την ανάκληση των αδειών που έχουν εκδοθεί για τη δημιουργία Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (μπαταρίες) στην περιοχή Ροτσερή της κοινότητας Αλάμπρας, ζητά η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις του έργου στην ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΠΟΚ αναφέρει ότι υπέβαλε τις θέσεις της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, η οποία εξετάζει αυτεπάγγελτα το ζήτημα της αδειοδότησης του έργου.

Όπως σημειώνει, η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας, ιδιαίτερα ενόψει της αυξανόμενης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη τέτοιων έργων δεν μπορεί να προωθείται αποσπασματικά, χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιτροπή, η ΟΠΟΚ σημειώνει ότι στην περίπτωση της Αλάμπρας το έργο παρουσιάστηκε αρχικά ως μονάδα δυναμικότητας 40 MW, ωστόσο, σημειώνει ότι λίγο πριν την υλοποίησή του η δυναμικότητα διπλασιάστηκε στα 80 MW, χωρίς να προκύπτει ότι προηγήθηκε συνολική επανεκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

Όπως αναφέρει, η αλλαγή αυτή συνιστά ουσιώδη τροποποίηση που επηρεάζει άμεσα τις απαιτήσεις ασφάλειας, την περιβαλλοντική προστασία και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι άδειες παραχωρήθηκαν "χωρίς ουσιαστική ενημέρωση ή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τον Δήμο ή την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ όπως επισημαίνεται οι κάτοικοι δεν είχαν πραγματική ευκαιρία να ενημερωθούν για το τι πρόκειται να κατασκευαστεί σε άμεση γειτνίαση με τις κατοικίες τους".

Επίσης, αναφέρει ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία που αφορούν τη χωροθέτηση του έργου και ότι σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπάρχει κατοικία σε απόσταση περίπου 45 μέτρων από το σημείο εγκατάστασης, καθώς και άλλες κατοικίες σε πολύ κοντινή απόσταση.

Παρόλα αυτά, στην αίτηση αδειοδότησης η περιοχή χαρακτηρίζεται ως αραιά κατοικημένη και καταγράφεται ότι δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις, εκτιμήσεις τις οποίες η ΟΠΟΚ θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα της περιοχής.

Η ΟΠΟΚ εκτιμά ότι οι πιθανοί κίνδυνοι και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς και ότι δεν διασφαλίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων.

Σε σχέση με τις μελλοντικές αναπτύξεις της περιοχής, αναφέρει ότι έχει ήδη ανακοινωθεί η πρόθεση ανέγερσης Τεχνικής Σχολής στον Δήμο, γεγονός που μεταβάλλει ουσιαστικά τα δεδομένα, αυξάνοντας την παρουσία παιδιών και νέων και δημιουργώντας αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας.

Τονίζει ακόμα ότι το έργο φαίνεται να εγκρίθηκε, χωρίς να συνεκτιμηθεί αυτή η σημαντική εξέλιξη, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια σε μελλοντικά έργα δημόσιου συμφέροντος.

Η ΟΠΟΚ ζητά την επανεξέταση του έργου, την παγοποίηση της διαδικασίας εξέτασης παρόμοιων αιτήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή και την ανάκληση των αδειών που έχουν εκδοθεί στη Ροτσερή Αλάμπρας, ενώ παράλληλα ζητά όπως όλες οι αιτήσεις για έργα αποθήκευσης ενέργειας υπόκεινται σε διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και εξέτασης από την Επιτροπή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Τέλος, η Ομοσπονδία τονίζει ότι, ενόψει της αυξανόμενης παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, καθίσταται αναγκαίο το κράτος να προχωρήσει άμεσα στη χωροθέτηση ειδικών ζωνών για τη δημιουργία μονάδων αποθήκευσης ενέργειας.

