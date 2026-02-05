Καταστροφή πυρομαχικού από την Εθνική Φρουρά σήμερα στο Γέρι

Μετονομάστηκε σε «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου» το κόμμα του Φειδία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Ως προσωρινός Πρόεδρος του κόμματος δηλώθηκε ο ίδιος ο ευρωβουλευτής

Το Υπουργείο Εσωτερικών άναψε χθες το πράσινο φως στον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για την ίδρυση και εγγραφή πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου». Η αρχική ονομασία «Άμεση Δημοκρατία», όπως είχε υποβληθεί στην αίτηση εγγραφής, δεν έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο, καθώς παρέπεμπε σε πολίτευμα. Με την προσθήκη της λέξης «Κύπρος» στην ονομασία, το πρόβλημα ξεπεράστηκε.

Παράλληλα, έγιναν τροποποιήσεις στο καταστατικό που θα διέπει τη λειτουργία του νέου κόμματος, οι οποίες επίσης έτυχαν έγκρισης. Πρόεδρος του κόμματος δηλώθηκε ο ίδιος ο Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τον Φειδία Παναγιώτου ώστε να ξεκινήσει τη διαδικασία κατάρτισης του ψηφοδελτίου, με την ανακοίνωση υποψηφίων ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Μαΐου.

 

