Ο έρωτας περνάει από την κουζίνα και... την ΙΚΕΑ

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου για κάποιους αποτελεί ένα έθιμο και για άλλους μια μέρα που λατρεύουν να γιορτάζουν. Για να λέμε την αλήθεια, η μέρα αυτή δεν χρειάζεται πάντα εστιατόριο, κράτηση από νωρίς και τρεχάματα. Με λίγη φαντασία και λίγη βοήθεια απ’ την ΙΚΕΑ, η μέρα της αγάπης μπορεί να γίνει ένα υπέροχο ραντεβού στο σπίτι, όχι μόνο με το ταίρι μας, αλλά με όσους αγαπάμε και θέλουμε να τους το θυμίσουμε. Στο σπίτι η κουζίνα γεμίζει μυρωδιές, η μουσική που μας αρέσει παίζει όσο δυνατά θέλουμε και το φαγητό γίνεται αφορμή για να δημιουργήσουμε αναμνήσεις για μια ζωή. Κι έτσι, μπορεί η 14η Φεβρουαρίου να γίνει ένα αλλιώτικο έθιμο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλοι όσοι μας κάνουν να θέλουμε να γιορτάσουμε. Γιατί τελικά, η αγάπη, σε όποια μορφή κι αν τη ζεις και τη γιορτάζεις, έχει τον τρόπο της να καταλήγει γύρω από ένα τραπέζι. Πάμε να δούμε ιδέες;

Το μαγείρεμα είναι από μόνο του μια μικρή ιεροτελεστία. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μενού ή για κάτι απλό και comfort. Είτε έχεις σκοπό να κάνεις μενού 5 πιάτων, είτε έχεις στο μυαλό σου τα πιο εντυπωσιακά platters, για κάθε γούστο, με τα σωστά σκεύη, μπολ και πρακτικά αξεσουάρ κουζίνας, η διαδικασία γίνεται παιχνίδι. Κόβεις, ανακατεύεις, δοκιμάζεις, διασκεδάζεις. Κάπου ανάμεσα στο «βάλε λίγο ακόμα» και στο «νομίζω είναι έτοιμο», δημιουργείται εκείνη η οικειότητα που δεν τη βρίσκεις σε καμία έξοδο.

Κι όταν το φαγητό είναι έτοιμο, έρχεται η στιγμή του τραπεζιού. Εκεί που τα πιάτα, τα είδη σερβιρίσματος και οι μικρές λεπτομέρειες αλλάζουν όλο το σκηνικό. Ένα όμορφα στρωμένο τραπέζι δεν είναι θέμα επισημότητας, αλλά διάθεσης. Δείχνει φροντίδα και φιλοξενία. Δείχνει ότι κάποιος σκέφτηκε λίγο παραπάνω αυτή τη βραδιά και έβαλε το χεράκι του για να την κάνει ξεχωριστή. Ξεκίνα με ένα ουδέτερο τραπεζομάντηλο και σουπλά για κάθε καλεσμένο. Πρόσθεσε τα πιάτα με τα μαχαιροπήρουνα και φυσικά μια πετσέτα στο καθένα. Αν θες να παίξεις οπτικά βάλε εναλλάξ δύο χρώματα στα πιάτα ή διαφορετικές πετσέτες για πιο παιχνδιάρικο αποτέλεσμα. Πρόσθεσε τα ποτήρια (και για το νερό και για το κρασί ή άλλο ποτό που σκοπεύεις να σερβίρεις), καθώς και νερό σε κανάτα, ώστε να είναι έτοιμο για να υποδεχτεί τους αγαπημένους σου. Είναι σημαντικό να δώσεις λίγη σημασία και στα σκεύη σερβιρίσματος, για να έχεις ένα ολοκληρωμένο σύνολο, που θα ερωτευτούν με την πρώτη ματιά οι καλεσμένοι σου.

Μια τέτοια μέρα απαιτεί φυσικά και ατμόσφαιρα. Εδώ είναι που ο φωτισμός παίζει τον ρόλο του, αθόρυβα αλλά καθοριστικά. Πρόσθεσε στον χώρο σου λάμπες με απαλό φως, κεριά στο τραπέζι για ζεστασιά και μεταμόρφωσε την κουζίνα σου σε χώρο ψυχαγωγίας, συζήτησης και χαλάρωσης. Εκεί που τα πιάτα μένουν λίγο παραπάνω στο τραπέζι και κανείς δεν κοιτάει την ώρα.

Μην ξεχνάς ότι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι μόνο για ζευγάρια. Είναι και για τις κολλητές που κανονίζουν βραδιά μαγειρικής, ανοίγουν κρασί και μοιράζονται ιστορίες μέχρι αργά. Είναι για εκείνα τα couples’ game nights, όπου όλοι φέρνουν κάτι, τα πιάτα γεμίζουν ξανά και ξανά και το τραπέζι γίνεται το κέντρο της παρέας. Είναι και για τους γονείς, τα αδέρφια και τα ανίψια που θα μαζευτούν για ένα αλλιώτικο τραπέζι, πιο παιχνιδιάρικο, πιο μοντέρνο, πιο αγαπησιάρικο και θα κάνουν κατασκευές ή θα δουν την ταινία που λατρεύουν οικογενειακώς, μικροί και μεγάλοι. Γιατί αγάπη είναι και το «έλα, κάτσε κι άλλο».

Με λίγη προσπάθεια, η κουζίνα μας και φέτος θα γεμίσει αγάπη, θα μας βοηθήσει να φιλοξενήσουμε όσους αγαπάμε και να δημιουργήσουμε στιγμές που δεν χρειάζονται φίλτρα και δεν χωράνε σε hashtags. Φτάνει να έχουμε τον χώρο και τις λύσεις για να μαγειρέψουμε, να σερβίρουμε και να μοιραστούμε αγάπη!

Επισκέψου τα καταστήματα της ΙΚΕΑ σε Λευκωσία και Λεμεσό και ηλεκτρονικά στο ikea.com.cy για να βρεις ιδέες και επιλογές που θα αγαπήσεις.