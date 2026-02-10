Sweet Romance στο Columbia Confectionery

Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας του έρωτα και το Columbia Confectionery, μέλος της Columbia Restaurants, τον υποδέχεται με τη συλλογή «Sweet Romance», μια νότα στη γλυκιά πλευρά του ρομαντισμού. Από 9 έως 15 Φεβρουαρίου, η συλλογή είναι αποκλειστικά διαθέσιμη στα καταστήματα σε Λεμεσό και Πάφο, προσφέροντας μοναδικές γευστικές εμπειρίες που μετατρέπουν κάθε στιγμή σε μια μικρή γιορτή αγάπης.

Η συλλογή «Sweet Romance» ξεχωρίζει για την προσεγμένη της αισθητική και τις ιδιαίτερες συσκευασίες της, σχεδιασμένες ώστε κάθε δώρο να αφηγείται τη δική του ιστορία. Από ρομαντικά Valentine’s cookies, cake pops και cupcakes, μέχρι εκλεπτυσμένα ατομικά γλυκά σε σχήμα καρδιάς, κάθε δημιουργία συνδυάζει την κομψότητα με την απόλαυση.

Για τις πιο μεγάλες χειρονομίες αγάπης, οι εντυπωσιακές τούρτες σε σχήμα καρδιάς έρχονται σε κλασικές και αγαπημένες γεύσεις όπως Red Velvet, Mille-feuille, Chocolate, Fraisier και Strawberry Charlotte, ιδανικές για να μοιραστούν σε ξεχωριστές περιστάσεις.

Όσοι αγαπούν τις μικρές απολαύσεις που διαρκούν, θα ανακαλύψουν τα κομψά κουτιά σοκολατένιων bonbon σε σχήμα καρδιάς, σε διάφορα μεγέθη, καθώς και σοκολατένια sticks με ξηρούς καρπούς, όλα παρουσιασμένα σε θεματικά Valentine’s κουτιά. Μια συλλογή που αποδεικνύει πως η αγάπη κρύβεται συχνά στις πιο γλυκές λεπτομέρειες.

Ανακαλύψτε τη συλλογή «Sweet Romance» στα καταστήματα Columbia Confectionery και χαρίστε ή μοιραστείτε, λίγη περισσότερη γλυκύτητα αυτόν τον Φεβρουάριο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.