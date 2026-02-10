Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Sweet Romance στο Columbia Confectionery

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Ανακαλύψτε τη συλλογή «Sweet Romance» στα καταστήματα Columbia Confectionery και χαρίστε  ή μοιραστείτε, λίγη περισσότερη γλυκύτητα αυτόν τον Φεβρουάριο.

Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας του έρωτα και το Columbia Confectionery, μέλος της Columbia Restaurants, τον υποδέχεται με τη συλλογή «Sweet Romance», μια νότα στη γλυκιά πλευρά του ρομαντισμού. Από 9 έως 15 Φεβρουαρίου, η συλλογή είναι αποκλειστικά διαθέσιμη στα καταστήματα σε Λεμεσό και Πάφο, προσφέροντας μοναδικές γευστικές εμπειρίες που μετατρέπουν κάθε στιγμή σε μια μικρή γιορτή αγάπης.

Η συλλογή «Sweet Romance» ξεχωρίζει για την προσεγμένη της αισθητική και τις ιδιαίτερες συσκευασίες της, σχεδιασμένες ώστε κάθε δώρο να αφηγείται τη δική του ιστορία. Από ρομαντικά Valentine’s cookies, cake pops και cupcakes, μέχρι εκλεπτυσμένα ατομικά γλυκά σε σχήμα καρδιάς, κάθε δημιουργία συνδυάζει την κομψότητα με την απόλαυση.

Για τις πιο μεγάλες χειρονομίες αγάπης, οι εντυπωσιακές τούρτες σε σχήμα καρδιάς έρχονται σε κλασικές και αγαπημένες γεύσεις όπως Red Velvet, Mille-feuille, Chocolate, Fraisier και Strawberry Charlotte, ιδανικές για να μοιραστούν σε ξεχωριστές περιστάσεις.

Όσοι αγαπούν τις μικρές απολαύσεις που διαρκούν, θα ανακαλύψουν τα κομψά κουτιά σοκολατένιων bonbon σε σχήμα καρδιάς, σε διάφορα μεγέθη, καθώς και σοκολατένια sticks με ξηρούς καρπούς, όλα παρουσιασμένα σε θεματικά Valentine’s κουτιά. Μια συλλογή που αποδεικνύει πως η αγάπη κρύβεται συχνά στις πιο γλυκές λεπτομέρειες.

Ανακαλύψτε τη συλλογή «Sweet Romance» στα καταστήματα Columbia Confectionery και χαρίστε  ή μοιραστείτε, λίγη περισσότερη γλυκύτητα αυτόν τον Φεβρουάριο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα