Αλλαγή σκυτάλης στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την απομάκρυνση Χαραλαμπίδου - Ενημέρωσε την ΠτΒ ο ΓΓ του ΑΚΕΛ

Αναλαμβάνει ο Γιώργος Κουκουμάς

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, δήλωσε ότι η προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής περνά στον μέχρι πρότινος αναπληρωτή πρόεδρο, Γιώργο Κουκουμά.

Για το λόγο αυτό εστάλη και επιστολή στην πρόεδρο της Βουλής με την οποία ενημερώνεται για τη θέση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και για τη σχετική αλλαγή στην Επιτροπή, κατόπιν απόφασης του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ.

Νωρίτερα το ΑΚΕΛ ανακοίνωσε ότι η βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν θα αποτελεί πλέον μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων για συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. 

«Από τη στιγμή», αναφέρει το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, «που η κ. Χαραλαμπίδου απορρίπτει το πλαίσιο πρότασής μας και δεν έχει αντιπροτείνει τίποτα κλείνει ο κύκλος των συζητήσεων». Προσθέτει δε ότι «εκ των πραγμάτων οι συζητήσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν για ακόμα ένα βασικό λόγο. Δεν μπορούμε να συζητούμε για συνέχιση της συνεργασίας με την κ. Χαραλαμπίδου, την ώρα που η ίδια σε αλλεπάλληλες δηλώσεις της όλο αυτό το διάστημα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να κατέλθει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος.

«Με αυτή την αντιδεοντολογική και προσβλητική για τον κόσμο του ΑΚΕΛ στάση της», συμπληρώνει, «θέτει τον εαυτό της απέναντι από το Κόμμα και εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις».

