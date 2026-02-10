Να μείνουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας: Το μήνυμα της Αθήνας πριν το ραντεβού Μητσοτάκη - Ερντογάν

Τη σημασία να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, προκειμένου πιθανές κρίσεις να αποσυμπιέζονται, επισημαίνει η Αθήνα, λίγες ώρες πριν το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, τόνισε ότι το ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ δεν βρίσκεται στην ατζέντα, ωστόσο «εφόσον τεθεί θα συζητηθεί».

Πρόσθεσε ακόμη ότι στην παρούσα φάση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσουν περαιτέρω η συζητήσεις.

Στο αυριανό Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Ερωτηθείσα για την απουσία του Νίκου Δένδια από την αποστολή η κ. Ζωχιού απάντησε ότι υπουργός Εθνικής Άμυνας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπως και ο Τούρκος ομόλογός του.

Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος

Σχετικά με τα πυρά του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά του Νίκου Δένδια, διεμήνυσε ότι η Αθήνα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τη σχέση καλής γειτονίας.

Δήλωσε ακόμη κατηγορηματικά, πως σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση.

Διάβημα και στην ΙΜΟ για την παράνομη τουρκική NAVTEX

Σχετικά με την πρόσφατη NOTAM της Τουρκίας, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών τόνισε πως είναι παράνομη και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τους ισχυρισμούς της περί αποστρατιωτικοποίησης.

Πρόσθεσε πως η Αθήνα δεν εκπλήσσεται από τέτοιες ενέργειες, τις οποίες απέδωσε σε πολιτικές σκοπιμότητες. Εξήγησε πως πρόκειται για ενέργειες μονομερείς που δεν μας επηρεάζουν και πως μόνο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες εντός του FIR Αθηνών.

Η κ. Ζωχιού, τόνισε ότι πέραν του διαβήματος προς την τουρκική πλευρά για την NAVTEX αορίστου χρόνου, θα γίνει διάβημα και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), εξηγώντας ωστόσο πως η εν λόγω ενέργεια δεν κρίνεται ως κάποια κλιμάκωση, αλλά ως μια αναδιατύπωση των αξιώσεων της Τουρκίας.

