Το απόλυτο St. Valentine’s Shopping Experience στο MyMall το Σαββατοκύριακο 14 & 15 Φεβρουαρίου!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν το ιδανικό δώρο για το άλλο τους μισό, επιλέγοντας μέσα από μια πληθώρα καταστημάτων με ρούχα, κοσμήματα, παπούτσια, τσάντες, gadgets και πολλά ακόμη, καλύπτοντας κάθε στυλ και προτίμηση.

Ζήστε τον πιο ρομαντικό Φεβρουάριο στο MyMall Limassol! Ο μήνας της αγάπης βρίσκει το MyMall Limassol να προσκαλεί τους επισκέπτες του να τον ζήσουν με τον πιο ρομαντικό και γλυκό τρόπο. Από μοναδικές ιδέες δώρων μέχρι ξεχωριστές εμπειρίες, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο της Λεμεσού, γίνεται ο απόλυτος προορισμός για ζευγάρια και όχι μόνο!

Για όλο το Σαββατοκύριακο, 14 & 15 Φεβρουαρίου, ειδικά διαμορφωμένα romantic displays θα βρίσκονται σε διάφορα σημεία του εμπορικού κέντρου, προσφέροντας το τέλειο σκηνικό για φωτογραφίες και αξέχαστες αναμνήσεις.

Επίσης, από τις 3:00 μ.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ., το MyMall Limassol θα φιλοξενεί ζωντανή μουσική με αγαπημένα love και pop τραγούδια, δημιουργώντας μια ρομαντική ατμόσφαιρα. Το Σάββατο 14/2, το κοινό θα απολαύσει το σχήμα Voice n Keys (φωνή και πλήκτρα), ενώ την Κυριακή 15/2 τη Victoria Zaz με ηλεκτρικό βιολί.

Παράλληλα, συνεχίζεται για ακόμα μία χρονιά η αγαπημένη συνεργασία με τα Baci, 14 & 15 Φεβρουαρίου από τις 11:00 μέχρι και τις 17:00, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν φωτογραφίες, να δοκιμάσουν τη διάσημη σοκολάτα Baci και να συμμετάσχουν σε κλήρωση για να κερδίσουν υπέροχα δώρα.

Το MyMall Limassol σας περιμένει να γιορτάσετε την αγάπη μέσα από εμπειρίες, μουσική, γεύσεις και «γλυκές» στιγμές. Σας περιμένουμε!

