Συνάντηση  eWise Cyprus Ltd – Πρατηριούχων ESSO

Σε μια εκδήλωση που σηματοδοτεί μια νέα, δυναμική εποχή για το δίκτυο των πρατηρίων ESSO, η διεύθυνση της Petrolina (Holdings) Public Limited και της θυγατρικής eWise Cyprus Ltd, συζήτησαν το όραμα και τα επόμενα βήματα με τους συνεργάτες πρατηριούχους, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στο ξενοδοχείο Amathus στη Λεμεσό.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της συνέχειας και της αναβάθμισης των υπηρεσιών του δικτύου Esso, μετά την εξαγορά της ExxonMobil Cyprus Limited από την Med Energywise Ltd (θυγατρική της Petrolina (Holdings) Public Limited). Ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης, Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Petrolina (Holdings) Public Limited, παρουσιάζοντας τον Όμιλο Πετρολίνα, υπογράμμισε τη σταθερότητα και δυναμική ανάπτυξης που προσφέρει ο Όμιλος, ενώ η κα Νατάσα Πηλείδου, Γενική Διευθύντρια της eWise Cyprus Ltd, παρουσίασε τη στρατηγική της eWise Cyprus Ltd, εστιάζοντας στα επόμενα βήματα και τους στόχους ανάπτυξης.

Κεντρικός πυλώνας της συζήτησης αποτέλεσε η στρατηγική προσήλωση της νέας διοίκησης στη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση των υψηλών προδιαγραφών και της ποιότητας που χαρακτηρίζουν διαχρονικά το brand της ESSO παγκοσμίως.

Όπως τονίστηκε:

«Με γνώμονα την περαιτέρω ενδυνάμωση του δικτύου, η eWise Cyprus Ltd και οι συνεργάτες της θέτουν ως κορυφαία προτεραιότητα την ανάδειξη των αξιών του brand Esso. Στηριζόμενοι στη σταθερή ποιότητα και την τεχνογνωσία που διέπει διαχρονικά τη λειτουργία του δικτύου, η νέα διοίκηση και οι πρατηριούχοι προχωρούν δυναμικά σε μια κοινή πορεία ανάπτυξης, με απόλυτο επίκεντρο τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας και την άριστη, προσωπική εξυπηρέτηση του καταναλωτή.»