Αυτό είναι το κυπριακό διαμάντι της Ευρώπης: Η παραλία Fig Tree Bay ανάμεσα στις 19 κορυφαίες παραλίες σύμφωνα με το Tripadvisor

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας με ανακοίνωση που εξέδωσε, εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη σημαντική διεθνή διάκριση της παραλίας Fig Tree Bay στον Πρωταρά, η οποία συγκαταλέγεται στις 19 κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 στα ετήσια βραβεία Travellers’ Choice της ταξιδιωτικής πλατφόρμας Tripadvisor.

Όπως αναφέρεται, το Fig Tree Bay αποτελεί τη μοναδική κυπριακή παραλία που περιλαμβάνεται στη φετινή ευρωπαϊκή λίστα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία ως κορυφαίου θαλάσσιου προορισμού και ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή εικόνα του Πρωταρά και του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας. Ο Δήμος, στην ανακοίνωση του, εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τις εκατοντάδες χιλιάδες Κύπριους και ξένους επισκέπτες που, μέσα από τις αξιολογήσεις και τις κριτικές τους, αναδεικνύουν διαχρονικά το Fig Tree Bay ως την κορυφαία παραλία της Κύπρου. Η εμπιστοσύνη και η προτίμησή τους αποτελούν την ισχυρότερη επιβεβαίωση των προσπαθειών που καταβάλλονται σε επίπεδο καθαριότητας, ασφάλειας, προσβασιμότητας και οργάνωσης.

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας, καταλήγει η ανακοίνωση, συνεχίζει με συνέπεια να θέτει ως προτεραιότητα τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Πρωταρά ως ενός από τους πλέον ελκυστικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Ευρώπης.