Σεμινάριο γονεϊκότητας και παρουσίαση βιβλίων στα Public με τη συγγραφέα και λογοθεραπεύτρια Ευγενία Στεφανάκη

Τα Public καλωσορίζουν τη συγγραφέα, λογοπαθολόγο και λογοθεραπεύτρια Ευγενία Στεφανάκη σε μια ξεχωριστή σειρά εκδηλώσεων σε Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και Λεμεσό.

Μέσα από ένα διαδραστικό σεμινάριο γονεϊκότητας και την παρουσίαση των βιβλίων της, η Ευγενία Στεφανάκη θα μιλήσει για την ανάπτυξη, τη μάθηση και την επικοινωνία των παιδιών μέσα από το παιχνίδι, προσφέροντας πολύτιμες πρακτικές συμβουλές και επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση στους γονείς.

Με επίκεντρο τη θετική ενίσχυση, τη σύνδεση γονέα-παιδιού και τη δύναμη της καθημερινής αλληλεπίδρασης, οι εκδηλώσεις των Public φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου, ενημέρωσης και έμπνευσης για κάθε σύγχρονη οικογένεια.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν τα βιβλία της συγγραφέως:

Δύο βιβλία που αποτελούν πολύτιμους οδηγούς για γονείς και φροντιστές, εστιάζοντας στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών μέσα από απλές, πρακτικές και εφαρμόσιμες δραστηριότητες.

Με απλή και κατανοητή γραφή, βασισμένη στην επιστημονική της εμπειρία, η συγγραφέας παρέχει εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στην καθημερινότητα κάθε οικογένειας.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Σάββατο 28/2, 16:00 – Public Nicosia Mall, Λευκωσία

Κυριακή 01/03, 16:00 – Public Metropolis Mall, Λάρνακα

Σάββατο 07/03, 16:00 – Public Kings Avenue Mall, Πάφος

Σάββατο 14/03, 16:00 – Public MyMall, Λεμεσός

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη συγγραφέα και να αποκτήσουν υπογεγραμμένα αντίτυπα των βιβλίων της.

Τα Public συνεχίζουν να επενδύουν σε δράσεις που στηρίζουν την οικογένεια, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, δημιουργώντας ουσιαστικές εμπειρίες που φέρνουν κοντά γονείς και παιδιά.

Σας περιμένουμε!