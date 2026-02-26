Κρύο, παγετός και λίγα χιόνια στα ορεινά απόψε – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί με 107mg αλκοόλης στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης διερευνά η Αστυνομία Πάφου εναντίον 56χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 20:10 το βράδυ της Τετάρτης λήφθηκε καταγγελία για επικίνδυνη οδήγηση στην περιοχή Τάλας – Έμπας.

Μέλη της Τροχαίας κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο πριν τα μεσάνυχτα εντόπισαν το όχημα να κινείται σε λεωφόρο, στην Πάφο.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ο 56χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτική εξέταση αλκοόλης με ένδειξη 107 mg, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 22mg.

Όταν του ζητήθηκε να δώσει δείγμα για τελική εξέταση, φέρεται να αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση καταχωρήθηκε και ο 56χρονος αναμένεται να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου στις 6 Απριλίου.

