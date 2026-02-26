Κρύο, παγετός και λίγα χιόνια στα ορεινά απόψε – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Αιτήματα κτηνοτρόφων για αποζημιώσεις και στήριξη λόγω αφθώδους πυρετού – Στήριξη από τον Δήμο Λάρνακας

Σε σύσκεψη στη Βορόκληνη ζητήθηκαν άμεσες αποζημιώσεις, πάγωμα δανείων και κάλυψη εισοδήματος

Συγκεκριμένα αιτήματα προς την πολιτεία, μεταξύ των οποίων την καταβολή δίκαιων και επαρκών αποζημιώσεων, διατύπωσαν σήμερα επηρεαζόμενοι από τον ιό του αφθώδους πυρετού, κτηνοτρόφοι κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Βορόκληνη.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «η σύσκεψη, που ασχολήθηκε με τις εξελίξεις της έξαρσης του αφθώδους πυρετού,  πραγματοποιήθηκε στη παρουσία του Δημάρχου Λάρνακας Ανδρέα Βύρα, του Αντιδημάρχου Βορόκληνης Νεόφυτου Φακοντή, Δημοτικών Συμβούλων και με τη συμμετοχή επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης «έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων, αναφέρθηκαν οι ανησυχίες και καταγράφηκαν οι σοβαρές επιπτώσεις που βιώνουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Οι παρευρισκόμενοι υπογράμμισαν την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης των κτηνοτρόφων και κατέθεσαν τα έξι συγκεκριμένα αιτήματα προς την πολιτεία», σημειώνεται.

Τα αιτήματα αφορούν «την καταβολή δίκαιων και επαρκών αποζημιώσεων, στη βάση των τρεχουσών τιμών αγοράς, την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι επηρεαζόμενοι αδυνατούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και την πλήρη παγοποίηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων μέχρι την επαναδραστηριοποίηση των εργασιών τους».

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται «η σύναψη κρατικών συμφωνιών για εισαγωγή ζώων από το εξωτερικό, με επιδότηση του ναύλου, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και η διασφάλιση της απρόσκοπτης συμμετοχής και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσω του Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Ακόμα ζητείται η κάλυψη των κοινωνικών ασφαλίσεων τόσο των ιδίων των κτηνοτρόφων όσο και των εργαζομένων τους, για όσο διάστημα διαρκούν οι περιορισμοί και η αδυναμία πλήρους επαγγελματικής δραστηριοποίησης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «σε συνέχεια των επαφών και παρεμβάσεων του Δήμου Λάρνακας, εξασφαλίστηκαν προστατευτικές στολές και αναγκαία φαρμακευτικά σκευάσματα για στήριξη των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων, ευγενική προσφορά της Τράπεζα Κύπρου, συμβάλλοντας άμεσα στην κάλυψη επειγουσών αναγκών του κλάδου».

Ο Δήμος Λάρνακας «εκφράζει την πλήρη στήριξή του προς τους επηρεαζόμενους κτηνοτρόφους και καλεί τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες αποφάσεις και μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και η προστασία της τοπικής οικονομίας».

Ο Δήμος καταλήγει η ανακοίνωση «θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Πηγή: ΚΥΠΕ

