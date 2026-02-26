Πρώτη καταδίκη για τον Ταλ Ντίλιαν: Από το «μαύρο βαν» της Λάρνακας στις υποκλοπές της Αθήνας

Σε μια απόφαση με βαρύνουσα σημασία και για την Κύπρο, το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε ένοχους τον Ταλ Ντίλιαν και ακόμη τρεις κατηγορούμενους για τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις μέσω του λογισμικού Predator. Η καταδίκη του Ντίλιαν σε ποινή φυλάκισης (με αναστολή έως την έφεση) αποτελεί την πρώτη ουσιαστική δικαστική «τιμωρία» του επιχειρηματία, ο οποίος στο παρελθόν είχε καταφέρει να «αποφύγει» τις ποινικές συνέπειες στην Κύπρο για την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν.

Οι επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιο, Γιάννης Λαβράνος και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου κρίθηκαν ένοχοι για σειρά πλημμελημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται:

Παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών και δεδομένα.

Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικών συνομιλιών.

Επέμβαση σε συστήματα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, με εκτιτέα τα 8 έτη. Παρά το μέγεθος της ποινής, στους καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ενώ απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα για ελαφρυντικά.

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του δικαστηρίου, Νίκο Ασκιανάκη, αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι έδρασαν με κοινό δόλο και συναπόφαση, οργανώνοντας ένα δίκτυο παράνομης πρόσβασης σε ιδιωτικές επικοινωνίες. Από τις 116 πράξεις που εξετάστηκαν, το δικαστήριο εντόπισε πραγματική συρροή εγκλημάτων για 87 παθόντες. Μάλιστα, τρεις περιπτώσεις που αρχικά διώκονταν ως απόπειρες αναβαθμίστηκαν σε τετελεσμένες πράξεις, καθώς προέκυψε ότι τα θύματα ενεργοποίησαν τους «μολυσμένους» συνδέσμους. Αντίθετα, για 108 παθόντες που δεν υπέβαλαν τη σχετική έγκληση, η ποινική δίωξη παύθηκε οριστικά.

Τι συνέβη στην Κύπρο;

Στην Κύπρο, ο επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν έγινε γνωστός μέσα από την πολύκροτη υπόθεση του «κατασκοπευτικού βαν» στη Λάρνακα, το 2019. Ενώ στην Αθήνα η δικαιοσύνη προχώρησε σε καταδίκες φυσικών προσώπων, στην Κύπρο η υπόθεση είχε μια εντελώς διαφορετική και αμφιλεγόμενη κατάληξη.

Το χρονικό των γεγονότων στην Κύπρο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019, όταν ο Ταλ Ντίλιαν παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Forbes, επιδεικνύοντας ένα υπερσύγχρονο βαν της εταιρείας του, WiSpear, το οποίο είχε τη δυνατότητα να υποκλέπτει επικοινωνίες από κινητά τηλέφωνα σε ακτίνα 500 μέτρων. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, τον Νοέμβριο του 2019 οι κυπριακές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος και στην έναρξη ερευνών, προχωρώντας στη σύλληψη τριών υπαλλήλων της εταιρείας, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και κατά του ίδιου του Ντίλιαν, ο οποίος βρισκόταν στο εξωτερικό.

Η υπόθεση έλαβε νέες διαστάσεις τον Δεκέμβριο του 2021, όταν η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 925.000 ευρώ στη WiSpear, καθώς η έρευνα απέδειξε ότι το βαν είχε χρησιμοποιηθεί για την παράνομη συλλογή διευθύνσεων MAC και ονομάτων δικτύων Wi-Fi από χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες και τουρίστες στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Παρά τα ευρήματα αυτά, τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η υπόθεση οδηγήθηκε στο Κακουργιοδικείο, η Γενική Εισαγγελία της Κύπρου αποφάσισε την αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον του Ταλ Ντίλιαν και των υπόλοιπων φυσικών προσώπων.

Η τελική κατάληξη στην Κύπρο ήταν η δίωξη να συνεχιστεί μόνο κατά της εταιρείας ως νομικό πρόσωπο, η οποία παραδέχθηκε την ενοχή της σε 42 κατηγορίες που αφορούσαν παραβίαση του απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, με το δικαστήριο να επιβάλλει τελικά ένα πρόστιμο ύψους 76.000 ευρώ.