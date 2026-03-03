Το SuperHome Center γιόρτασε την επιτυχημένη του πορεία στο ετήσιο πάρτι προσωπικού!

Σε μια λαμπερή βραδιά που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Monte Caputo στη Λεμεσό, η μεγαλύτερη αλυσίδα DIY & Home Improvement στην Κύπρο, το SuperHome Center, γιόρτασε μαζί με τους ανθρώπους και συνεργάτες του την ισχυρή απόδοση και τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας, μετά και την εξαγορά της.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 300 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και συνεργάτες αντανακλώντας τις ισχυρές σχέσεις συνεργασίας που αποτελούν βασικό πυλώνα της επιτυχίας της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιώργος Τζιοβάννη απηύθυνε χαιρετισμό, εστιάζοντας στις σημαντικές εξελίξεις που υλοποιεί το SuperHome Center, με ιδιαίτερη αναφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας και στη στρατηγική που διαμορφώνει το μέλλον της, ευχαριστώντας παράλληλα τους ανθρώπους της για τη συμβολή τους σε αυτή τη νέα εποχή ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε πλούσια δώρα, την παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας, καθώς και ένα ξεχωριστό μουσικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τον αγαπημένο τραγουδιστή Hovig, που ανέβασε το κέφι της βραδιάς.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τη δέσμευση του SuperHome Center να επενδύει στους ανθρώπους του και να ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες του, συνεχίζοντας δυναμικά την αναπτυξιακή του πορεία στον τομέα του DIY & Home Improvement στην Κύπρο.