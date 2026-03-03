Ιρανική πρεσβεία στη Λευκωσία για επιθέσεις στη βρετανική βάση: «Δεν υπάρχει αλλαγή στις εγκάρδιες σχέσεις με την Κύπρο»

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρούν διαχρονικά εγκάρδιες και εποικοδομητικές σχέσεις, που χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό και απουσία εντάσεων ή διενέξεων», αναφέρει σε ανακοίνωση η Πρεσβεία του Ιράν στη Λευκωσία, «σε σχέση με πρόσφατες αναφορές για το περιστατικό που αφορά τη βρετανική βάση στην Κύπρο».

«Οι αρχές των δύο χωρών», τονίζει, «παραμένουν πλήρως προσηλωμένες στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση αυτών των μακροχρόνιων δεσμών». Προσθέτει δε ότι «δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή σε αυτή την κοινή δέσμευση».

Ακολούθως υποστηρίζει ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υπερηφανεύεται για τη σταθερή πολιτική της να μην προβαίνει σε επιθετικές ενέργειες κατά οποιουδήποτε κράτους». Οι ενέργειες του Ιράν, συνεχίζει, «βασίζονται πάντοτε στο εγγενές δικαίωμα αυτοάμυνας, σε απάντηση σε πράξεις επιθετικότητας».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι «το Ιράν πιστεύει ακράδαντα ότι οι διαφορές και οι παρεξηγήσεις πρέπει να επιλύονται μέσω διαλόγου και διπλωματίας». Στο πλαίσιο αυτής της αρχής, συμπληρώνει, «παρά τη μονομερή αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά — το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) — το Ιράν επανήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον το 2025, ως ένδειξη καλής θέλησης και προσήλωσης σε διπλωματικές λύσεις». Ωστόσο, τονίζει, «οι προσπάθειες αυτές συνοδεύτηκαν από στρατιωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

«Δυστυχώς», υποστηρίζει, «παρόμοια κατάσταση σημειώθηκε και τον Φεβρουάριο του 2026, όταν οι αντιπροσωπείες προετοιμάζονταν για τον τέταρτο γύρο συνομιλιών».