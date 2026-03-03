Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ιρανική πρεσβεία στη Λευκωσία για επιθέσεις στη βρετανική βάση: «Δεν υπάρχει αλλαγή στις εγκάρδιες σχέσεις με την Κύπρο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υπερηφανεύεται για τη σταθερή πολιτική της να μην προβαίνει σε επιθετικές ενέργειες κατά οποιουδήποτε κράτους», τονίζει η Πρεσβεία του Ιράν στη Λευκωσία.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρούν διαχρονικά εγκάρδιες και εποικοδομητικές σχέσεις, που χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό και απουσία εντάσεων ή διενέξεων», αναφέρει σε ανακοίνωση η Πρεσβεία του Ιράν στη Λευκωσία, «σε σχέση με πρόσφατες αναφορές για το περιστατικό που αφορά τη βρετανική βάση στην Κύπρο».

«Οι αρχές των δύο χωρών», τονίζει, «παραμένουν πλήρως προσηλωμένες στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση αυτών των μακροχρόνιων δεσμών». Προσθέτει δε ότι «δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή σε αυτή την κοινή δέσμευση».

Ακολούθως υποστηρίζει ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υπερηφανεύεται για τη σταθερή πολιτική της να μην προβαίνει σε επιθετικές ενέργειες κατά οποιουδήποτε κράτους». Οι ενέργειες του Ιράν, συνεχίζει, «βασίζονται πάντοτε στο εγγενές δικαίωμα αυτοάμυνας, σε απάντηση σε πράξεις επιθετικότητας».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι «το Ιράν πιστεύει ακράδαντα ότι οι διαφορές και οι παρεξηγήσεις πρέπει να επιλύονται μέσω διαλόγου και διπλωματίας». Στο πλαίσιο αυτής της αρχής, συμπληρώνει, «παρά τη μονομερή αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά — το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) — το Ιράν επανήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον το 2025, ως ένδειξη καλής θέλησης και προσήλωσης σε διπλωματικές λύσεις». Ωστόσο, τονίζει, «οι προσπάθειες αυτές συνοδεύτηκαν από στρατιωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

«Δυστυχώς», υποστηρίζει, «παρόμοια κατάσταση σημειώθηκε και τον Φεβρουάριο του 2026, όταν οι αντιπροσωπείες προετοιμάζονταν για τον τέταρτο γύρο συνομιλιών».

Tags

ΚΥΠΡΟΣΛΕΜΕΣΟΣΙΡΑΝΒρετανικές ΒάσειςΑΚΡΩΤΗΡΙβρετανικές βάσειςΕΠΙΘΕΣΗΠΡΕΣΒΕΙΑΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα