ΥΠΑΝ: Οδηγίες προς τα σχολεία για περίπτωση εχθρικού επεισοδίου - Τι προβλέπει το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας (pdf)

Εγκύκλιο προς όλους τους Διευθυντές και Διευθύντριες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων όλων των βαθμίδων απέστειλε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με το πρωτόκολλο ενεργειών του Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας, σε περίπτωση μεμονωμένου εχθρικού επεισοδίου. Όπως σημειώνεται στάλθηκε ως υπενθύμιση και μόνο για προληπτικούς λόγους.

Οι άμεσες ενέργειες για μαθητές και προσωπικό

Σύμφωνα με το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας (σημείο 3.2), εάν προκύψει επεισόδιο χωρίς προειδοποίηση, οι οδηγίες είναι σαφείς:

Εντός αιθουσών: Απαγορεύεται η μετακίνηση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί πρέπει να καλυφθούν κάτω από έπιπλα ή γραφεία , παραμένοντας όσο το δυνατόν πιο μακριά από παράθυρα και τζάμια.

Απαγορεύεται η μετακίνηση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί πρέπει να καλυφθούν , παραμένοντας όσο το δυνατόν πιο μακριά από παράθυρα και τζάμια. Στο προαύλιο: Τα άτομα πρέπει να καλυφθούν δίπλα από τοίχους ή κτίσματα, πέφτοντας πρηνηδόν (μπρούμυτα) και προστατεύοντας το κεφάλι με τα χέρια.

Τα άτομα πρέπει να καλυφθούν δίπλα από τοίχους ή κτίσματα, πέφτοντας και προστατεύοντας το κεφάλι με τα χέρια. Μετά το επεισόδιο: Αφού περάσει ο άμεσος κίνδυνος, προβλέπεται μετακίνηση σε υπόγειους ή ισόγειους χώρους ή, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, πλήρης εκκένωση της σχολικής μονάδας βάσει των προκαθορισμένων δρομολογίων διαφυγής.

Συντονισμός και ενημέρωση γονέων

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση για διακοπή της λειτουργίας σχολείων ή έκτακτη εκκένωση θα ληφθεί αποκλειστικά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Επίσης, εάν χρειαστεί, θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες στις διευθύνσεις για την ειδοποίηση των γονέων ώστε να παραλάβουν τα παιδιά τους με τάξη και σύνεση.

Στην εγκύκλιο του ΥΠΑΝ, τονίζεται ότι η υπενθύμιση αυτή γίνεται μόνο για προληπτικούς λόγους. Για τυχόν απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΥΠΑΝ στα τηλέφωνα 22800907 και 22800988.