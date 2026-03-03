Αχμάντ Βαχίντι: Καταζητούμενος από την Interpol ο νέος αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης - Τα βομβιστικά χτυπήματα που είχε οργανώσει

Ο ανώτατος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος Αχμάντ Βαχίντι διορίστηκε νέος αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), διαδεχόμενος τον Μοχαμάντ Πακπούρ, ο οποίος φέρεται να σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο σε επιχείρηση του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση, καθώς ο Βαχιντί αποτελεί μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της ιρανικής στρατιωτικής ιεραρχίας.

Ο Βαχιντί, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε ως επικεφαλής της Δύναμης Quds, της μονάδας εξωτερικών επιχειρήσεων του IRGC, θεωρείται από τις διεθνείς αρχές ως ο εγκέφαλος των πολύνεκρων βομβιστικών επιθέσεων στην Αργεντινή τη δεκαετία του 1990. Συγκεκριμένα, το όνομά του συνδέεται άμεσα με την επίθεση στην ισραηλινή πρεσβεία το 1992, που κόστισε τη ζωή σε 29 ανθρώπους, καθώς και με τη φονική έκρηξη στο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο AMIA το 1994, όπου 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν.

Λόγω της εμπλοκής του στα γεγονότα αυτά, ο Βαχιντί καταζητείται από την Interpol ήδη από το 2007. Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη αρνείται τις κατηγορίες, η πίεση προς το πρόσωπό του αυξήθηκε κατακόρυφα το 2024, όταν δικαστήριο της Αργεντινής εξέδωσε μια ιστορική απόφαση, κατονομάζοντας το Ιράν ως «τρομοκρατικό κράτος» και επιρρίπτοντάς του την οριστική ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην AMIA.

Μετά την απόφαση αυτή, η κυβέρνηση της Αργεντινής ανανέωσε το αίτημά της προς την Interpol για τη σύλληψη του Βαχιντί. Ωστόσο, ο διορισμός του στην κορυφή της πυραμίδας των Φρουρών της Επανάστασης υπογραμμίζει την πρόθεση του Ιράν να στηρίξει τα στελέχη που βρίσκονται στο στόχαστρο της Δύσης, εν μέσω μιας περιόδου εξαιρετικά υψηλής έντασης στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Times of Israel