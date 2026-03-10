Η Universal Life προχωρά σε δεντροφύτευση στο Κάβο Γκρέκο ενισχύοντας τις δράσεις αναδάσωσης της Κύπρου

Με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των δράσεων αναδάσωσης, η Universal Life διοργάνωσε το Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026, δράση δεντροφύτευσης στο Κάβο Γκρέκο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Universal Life σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και αποτελεί συνέχεια του προγράμματος στήριξης της αναδάσωσης της Κύπρου που υλοποιεί η Εταιρεία. Η Universal Life προσφέρει €1 με κάθε νέο ασφαλιστήριο ζωής για ενίσχυση του προγράμματος, επενδύοντας έτσι στη δημιουργία ενός πιο πράσινου και βιώσιμου μέλλοντος για την Κύπρο.

Στη δράση συμμετείχαν εργαζόμενοι και ασφαλιστικοί σύμβουλοι της Universal Life μαζί με τις οικογένειές τους, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στη φύτευση δέντρων στην περιοχή Κάβο Γκρέκο, με στόχο την μετατροπή της σε έναν νέο πνεύμονα πρασίνου για την ευρύτερη περιοχή. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της συνεργασίας της Universal Life με τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου στο πλαίσιο του «Πλαισίου Εφαρμογής Δράσης του Τμήματος Δασών», το οποίο εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη φύτευση τριών δισεκατομμυρίων δέντρων έως το 2030. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Universal Life στηρίζει διαχρονικά τις δράσεις αναδάσωσης της Κύπρου, συμβάλλοντας στην προστασία της βιοποικιλότητας και στη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής Διοίκησης της Universal Life, κ. Κύπρος Μοιράνθης, ανέφερε:

«Στην Universal Life πιστεύουμε ότι η φροντίδα δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, αλλά επεκτείνεται και στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δημιουργούμε. Μέσα από τέτοιες δράσεις, επιδιώκουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην προστασία και αναγέννηση του φυσικού πλούτου της Κύπρου, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Ιδιαίτερη σημασία έχει για εμάς το γεγονός ότι οι άνθρωποι της Universal Life αγκάλιασαν με ενθουσιασμό αυτή την πρωτοβουλία. Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων και των συνεργατών μας αποτελεί βασικό στοιχείο της κουλτούρας της Εταιρείας και δίνει πραγματικό νόημα στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούμε.»