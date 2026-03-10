Οι αριστερόχειρες έχουν ψυχολογικό πλεονέκτημα έναντι των δεξιόχειρων - Tι διαπιστώνει νέα μελέτη

Περίπου το 10,6% των ανθρώπων είναι αριστερόχειρες και, σύμφωνα με νέα έρευνα, αυτή η μειονότητα μπορεί να έχει ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα έναντι των δεξιόχειρων σε συνθήκες ανταγωνισμού.

Πιστεύεται ότι αυτό το πλεονέκτημα συνδέεται με την υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των αριστερόχειρων και μπορεί να εξηγήσει γιατί η αριστεροχειρία έχει διατηρηθεί στην ανθρώπινη εξέλιξη, παρόλο που σχεδόν το 90% των ανθρώπων είναι δεξιόχειρες, αναφέρει ο Independent.

Η αριστεροχειρία έχει εδώ και χρόνια συνδεθεί με πλεονεκτήματα σε ορισμένα αθλήματα, κυρίως επειδή οι αριστερόχειρες συχνά αιφνιδιάζουν τους αντιπάλους τους. Ωστόσο, ψυχολόγοι από το Πανεπιστήμιο Chieti-Pescara στην Ιταλία επιχείρησαν να διερευνήσουν αν αυτό το πλεονέκτημα είναι πραγματικό και, κυρίως, ποιος μηχανισμός μπορεί να το εξηγεί.

Πώς σχεδιάστηκε η μελέτη

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, η ομάδα συγκέντρωσε στοιχεία από περισσότερους από 1.100 εθελοντές, οι οποίοι συμπλήρωσαν αναλυτικά διαδικτυακά ερωτηματολόγια σχετικά με την προτίμηση χεριού, το κίνητρο, αλλά και διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Από τις απαντήσεις αυτές, οι ερευνητές υπολόγισαν για κάθε συμμετέχοντα έναν δείκτη πλευρικότητας, δηλαδή ένα μέτρο που δείχνει πόσο έντονα προτιμά κάποιος το ένα χέρι έναντι του άλλου.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, επέλεξαν στη συνέχεια δύο σαφώς διακριτές ομάδες: 483 άτομα που ήταν έντονα δεξιόχειρες και 50 που ήταν έντονα αριστερόχειρες. Οι συμμετέχοντες αυτοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε δεύτερο κύκλο ερωτηματολογίων, ο οποίος εστίαζε περισσότερο στο ένστικτο του ανταγωνισμού, αλλά και σε επίπεδα άγχους ή κατάθλιψης. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν η έντονη προτίμηση σε ένα χέρι συνδέεται με συγκεκριμένα ψυχολογικά μοτίβα.

Στο τελικό στάδιο, οι ερευνητές θέλησαν να δουν αν αυτές οι διαφορές θα αποτυπώνονταν και στην πράξη. Για τον λόγο αυτό κάλεσαν στο εργαστήριο 24 αριστερόχειρες και 24 δεξιόχειρες, ζητώντας τους να εκτελέσουν μια χρονομετρημένη δοκιμασία: να τοποθετήσουν εννέα μικρούς πείρους σε μια ειδική επιφάνεια χρησιμοποιώντας μόνο το ένα χέρι. Η δοκιμασία σχεδιάστηκε ώστε να εξετάσει αν οι ψυχολογικές διαφοροποιήσεις που φάνηκαν στα ερωτηματολόγια θα μεταφράζονταν σε διαφορές στην ταχύτητα, στη δεξιότητα ή στην αυτοπεποίθηση υπό πίεση.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Scientific Reports, έδειξαν ότι οι αριστερόχειρες είχαν πράγματι ένα ξεχωριστό ψυχολογικό προφίλ. Εμφάνισαν αισθητά υψηλότερα επίπεδα υπερανταγωνιστικότητας και, σε αντίθεση με πολλούς δεξιόχειρες, έδειξαν μικρότερη τάση να αποφεύγουν τον ανταγωνισμό εξαιτίας άγχους. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως αντιμετωπίζουν πιο πρόθυμα τις προκλήσεις και έχουν εντονότερη διάθεση για σύγκρουση και διεκδίκηση.

Ωστόσο, το ψυχολογικό τους πλεονέκτημα δεν συνοδεύτηκε από καλύτερη φυσική επίδοση. Στη δοκιμασία με τους πείρους, 11 από τους 24 δεξιόχειρες ολοκλήρωσαν την άσκηση γρηγορότερα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πιθανό πλεονέκτημα των αριστερόχειρων δεν βρίσκεται στη μηχανική δεξιότητα, αλλά περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τον ανταγωνισμό.

Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι η θέση των αριστερόχειρων ως μειονότητας ίσως ενισχύει τόσο το στοιχείο του αιφνιδιασμού σε αθλήματα και αντιπαραθέσεις όσο και ένα αυξημένο αίσθημα ματαίωσης, το οποίο μπορεί να τους ωθεί να ανταγωνίζονται πιο έντονα.

Πηγή: cnn.gr