Ιρανικό ΥΠΕΞ: «Ελάτε σπίτι, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες» - Στην Αυστραλία ακόμη οι παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι αθλήτριες εγκατέλειψαν κρυφά το ξενοδοχείο της αποστολής κατά τη διάρκεια της νύχτας και απευθύνθηκαν σε Αυστραλιανούς αξιωματούχους ζητώντας προστασία - Πέντε μέλη της ομάδας πήραν επίσημα άσυλο

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τις διεθνείς παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου να επιστρέψουν στο Ιράν, μετά την απόφαση πέντε μελών της ομάδας να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία. Οι αθλήτριες βρίσκονταν στη χώρα συμμετέχοντας σε διεθνές τουρνουά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπαγκαεΐ υποστήριξε ότι οι παίκτριες κρατούνται ουσιαστικά «όμηροι» στην Αυστραλία. Όπως έγραψε, «σφαγίασαν περισσότερες από 165 αθώες Ιρανές μαθήτριες σε διπλό πλήγμα με πυραύλους Tomahawk στην πόλη Μιναμπ και τώρα θέλουν να πάρουν τους αθλητές μας ομήρους στο όνομα της “διάσωσής” τους; Η θρασύτητα και η υποκρισία τους είναι συγκλονιστικές».

Στην ίδια ανάρτηση απευθύνθηκε άμεσα στις παίκτριες της εθνικής ομάδας, δηλώνοντας: «Προς την εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν: μην ανησυχείτε – το Ιράν σας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Επιστρέψτε στο σπίτι».

Η εθνική ομάδα είχε ήδη δεχθεί έντονη κριτική στο εσωτερικό της χώρας όταν, πριν από αγώνα απέναντι στη Νότια Κορέα, οι παίκτριες αρνήθηκαν να πουν τον εθνικό ύμνο. Μετά το περιστατικό, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τις χαρακτήρισαν «προδότριες».

Την Τρίτη, πέντε μέλη της ομάδας έλαβαν επίσημα άσυλο στην Αυστραλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αθλήτριες εγκατέλειψαν κρυφά το ξενοδοχείο της αποστολής κατά τη διάρκεια της νύχτας και απευθύνθηκαν σε Αυστραλιανούς αξιωματούχους ζητώντας προστασία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία.

Πηγή: protothema.gr

ΙΡΑΝΑΥΣΤΡΑΛΙΑΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

