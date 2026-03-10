Eurostat: Από πετρέλαιο το 86% της διαθέσιμης ενέργειας Κύπρου

Η Κύπρος παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής εξάρτησης από πετρελαϊκά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έκδοση 2026 «Ενέργεια στην Ευρώπη» που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 το 86% της διαθέσιμης ενέργειας στην Κύπρο προέρχονταν από αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, ενώ η χώρα εισήγαγε το 96% της ενέργειάς της από πετρελαϊκά προϊόντα, καταγράφοντας τον υψηλότερο δείκτη εξάρτησης στην ΕΕ.

Παράλληλα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν το 96% της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, γεγονός που τοποθετεί την Κύπρο μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες παραγωγές ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ, μαζί με τη Μάλτα (100%), τη Λετονία (99%) και την Πορτογαλία (98%).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, η διαθέσιμη ενέργεια το 2024 προήλθε κατά 43% από εγχώρια παραγωγή και κατά 57% από εισαγωγές. Όπως αναφέρεται, το ενεργειακό μείγμα της ΕΕ αποτελείται κυρίως από αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου (38%), φυσικό αέριο (21%), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (20%), πυρηνική ενέργεια (12%) και στερεά καύσιμα (10%).

Τονίζεται ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήταν η κυρίαρχη πηγή παραγωγής στην ΕΕ το 2024, καλύπτοντας το 48% της συνολικής παραγωγής. Ακολουθεί η πυρηνική ενέργεια με 28%, τα στερεά καύσιμα με 15%, το φυσικό αέριο με 5% και το αργό πετρέλαιο με 3%.

Παρά τις μέσες αυτές τιμές, σημειώνει η Eurostat, η παραγωγή ενέργειας ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών. Η πυρηνική ενέργεια αντιπροσωπεύει το 71% της παραγωγής στη Γαλλία, το 67% στη Σλοβακία και το 56% στο Βέλγιο, ενώ τα στερεά καύσιμα κυριαρχούν στην Πολωνία (65%), την Εσθονία (51%) και την Τσεχία (39%). Το φυσικό αέριο έχει την μεγαλύτερη συμμετοχή στη Ρουμανία και Ολλανδία (36% και οι δύο), στην Ιρλανδία (30%) και στην Κροατία (15%), ενώ το αργό πετρέλαιο κυριαρχεί στη Δανία (29%), την Κροατία (15%), τη Ρουμανία και την Ιταλία (13% και οι δύο).

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές ενέργειας, το 2024 η κύρια κατηγορία ήταν το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου (67% των εισαγωγών), ακολουθούμενο από φυσικό αέριο (24%), στερεά ορυκτά καύσιμα (4%), ηλεκτρική ενέργεια (3%) και ανανεώσιμες πηγές (2%). Οι υψηλότερες εισαγωγές πετρελαίου καταγράφηκαν στην Κύπρο (96%), τη Μάλτα (86%), τη Σουηδία (85%) και την Ελλάδα (84%).

Το φυσικό αέριο εισάγεται κυρίως στην Ιταλία (37%), τη Δανία (33%) και στη Γερμανία και τη Γαλλία (29% η κάθε μία), ενώ τα στερεά καύσιμα κυριαρχούν στη Σλοβακία (15%) και στην Τσεχία και την Αυστρία (11% η κάθε μία). Η ηλεκτρική ενέργεια εισάγεται κυρίως στην Εσθονία (21%), το Λουξεμβούργο (16%) και τη Σλοβενία (13%), ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εισάγονται κυρίως στη Δανία (10%), τη Λετονία (7%) και το Λουξεμβούργο (5%).

Επισημαίνεται πως οι κύριοι προμηθευτές της ΕΕ το 2024 ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, η Νορβηγία για φυσικό αέριο και η Αυστραλία για στερεά καύσιμα. Ειδικότερα, η ΕΕ εισήγαγε από τις ΗΠΑ το 16% των πετρελαϊκών της προϊόντων, από τη Νορβηγία το 12% και από το Καζακστάν το 9%, ενώ το 57% των εισαγωγών πετρελαίου προήλθε συνολικά από αυτές τις χώρες.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, το 75% των εισαγωγών προήλθε από τη Νορβηγία (30%), τις ΗΠΑ (17%), την Αλγερία και τη Ρωσία, με 17%. Οι εισαγωγές στερεών καυσίμων κυρίως άνθρακα, καλύφθηκαν κατά 88% από την Αυστραλία (31%), τις ΗΠΑ (28%), την Κολομβία (15%), το Καζακστάν (8%) και τη Νότια Αφρική, με 6%.

Ο δείκτης εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές ενέργειας το 2024 διαμορφώθηκε στο 57%, παρουσιάζοντας σημαντικές διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος. Στη Μάλτα φθάνει το 98%, στο Λουξεμβούργο το 91% και στην Κύπρος το 88%, ενώ στην Εσθονία ανέρχεται μόλις 5%.

Πηγή: ΚΥΠΕ