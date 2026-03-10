Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Eurostat: Από πετρέλαιο το 86% της διαθέσιμης ενέργειας Κύπρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Κύπρος παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής εξάρτησης από πετρελαϊκά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έκδοση 2026 «Ενέργεια στην Ευρώπη» που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat

Η Κύπρος παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής εξάρτησης από πετρελαϊκά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έκδοση 2026 «Ενέργεια στην Ευρώπη» που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 το 86% της διαθέσιμης ενέργειας στην Κύπρο προέρχονταν από αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, ενώ η χώρα εισήγαγε το 96% της ενέργειάς της από πετρελαϊκά προϊόντα, καταγράφοντας τον υψηλότερο δείκτη εξάρτησης στην ΕΕ.

Παράλληλα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν το 96% της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, γεγονός που τοποθετεί την Κύπρο μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες παραγωγές ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ, μαζί με τη Μάλτα (100%), τη Λετονία (99%) και την Πορτογαλία (98%).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, η διαθέσιμη ενέργεια το 2024 προήλθε κατά 43% από εγχώρια παραγωγή και κατά 57% από εισαγωγές. Όπως αναφέρεται, το ενεργειακό μείγμα της ΕΕ αποτελείται κυρίως από αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου (38%), φυσικό αέριο (21%), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (20%), πυρηνική ενέργεια (12%) και στερεά καύσιμα (10%).

Τονίζεται ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήταν η κυρίαρχη πηγή παραγωγής στην ΕΕ το 2024, καλύπτοντας το 48% της συνολικής παραγωγής. Ακολουθεί η πυρηνική ενέργεια με 28%, τα στερεά καύσιμα με 15%, το φυσικό αέριο με 5% και το αργό πετρέλαιο με 3%.

Παρά τις μέσες αυτές τιμές, σημειώνει η Eurostat, η παραγωγή ενέργειας ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών. Η πυρηνική ενέργεια αντιπροσωπεύει το 71% της παραγωγής στη Γαλλία, το 67% στη Σλοβακία και το 56% στο Βέλγιο, ενώ τα στερεά καύσιμα κυριαρχούν στην Πολωνία (65%), την Εσθονία (51%) και την Τσεχία (39%). Το φυσικό αέριο έχει την μεγαλύτερη συμμετοχή στη Ρουμανία και Ολλανδία (36% και οι δύο), στην Ιρλανδία (30%) και στην Κροατία (15%), ενώ το αργό πετρέλαιο κυριαρχεί στη Δανία (29%), την Κροατία (15%), τη Ρουμανία και την Ιταλία (13% και οι δύο).

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές ενέργειας, το 2024 η κύρια κατηγορία ήταν το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου (67% των εισαγωγών), ακολουθούμενο από φυσικό αέριο (24%), στερεά ορυκτά καύσιμα (4%), ηλεκτρική ενέργεια (3%) και ανανεώσιμες πηγές (2%). Οι υψηλότερες εισαγωγές πετρελαίου καταγράφηκαν στην Κύπρο (96%), τη Μάλτα (86%), τη Σουηδία (85%) και την Ελλάδα (84%).

Το φυσικό αέριο εισάγεται κυρίως στην Ιταλία (37%), τη Δανία (33%) και στη Γερμανία και τη Γαλλία (29% η κάθε μία), ενώ τα στερεά καύσιμα κυριαρχούν στη Σλοβακία (15%) και στην Τσεχία και την Αυστρία (11% η κάθε μία). Η ηλεκτρική ενέργεια εισάγεται κυρίως στην Εσθονία (21%), το Λουξεμβούργο (16%) και τη Σλοβενία (13%), ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εισάγονται κυρίως στη Δανία (10%), τη Λετονία (7%) και το Λουξεμβούργο (5%).

Επισημαίνεται πως οι κύριοι προμηθευτές της ΕΕ το 2024 ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, η Νορβηγία για φυσικό αέριο και η Αυστραλία για στερεά καύσιμα. Ειδικότερα, η ΕΕ εισήγαγε από τις ΗΠΑ το 16% των πετρελαϊκών της προϊόντων, από τη Νορβηγία το 12% και από το Καζακστάν το 9%, ενώ το 57% των εισαγωγών πετρελαίου προήλθε συνολικά από αυτές τις χώρες.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, το 75% των εισαγωγών προήλθε από τη Νορβηγία (30%), τις ΗΠΑ (17%), την Αλγερία και τη Ρωσία, με 17%. Οι εισαγωγές στερεών καυσίμων κυρίως άνθρακα, καλύφθηκαν κατά 88% από την Αυστραλία (31%), τις ΗΠΑ (28%), την Κολομβία (15%), το Καζακστάν (8%) και τη Νότια Αφρική, με 6%.

Ο δείκτης εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές ενέργειας το 2024 διαμορφώθηκε στο 57%, παρουσιάζοντας σημαντικές διακυμάνσεις ανά κράτος μέλος. Στη Μάλτα φθάνει το 98%, στο Λουξεμβούργο το 91% και στην Κύπρος το 88%, ενώ στην Εσθονία ανέρχεται μόλις 5%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΝΕΡΓΕΙΑEurostatΚΑΥΣΙΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα