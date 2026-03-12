Η Lidl Κύπρου παρουσιάζει τον 3o Απολογισμό Βιωσιμότητας για το 2024

Η Lidl Κύπρου παρουσιάζει τον Απολογισμό Βιωσιμότητας για το 2024, αποτυπώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της για μια υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που παράγει αξία για την κυπριακή οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Με κεντρικό σύνθημα «Επαναπροσδιορίζουμε τη Βιωσιμότητα – Χτίζουμε το Κοινό μας Σπίτι», η φετινή έκδοση σε μορφή magazine αναδεικνύει πώς η βιωσιμότητα μετουσιώνεται σε καθημερινή πράξη.

Μια κοινή μελέτη για Κύπρο και Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φετινός Απολογισμός είναι κοινός για τη Lidl Ελλάς και τη Lidl Κύπρου, υπογραμμίζοντας την ενιαία στρατηγική του οργανισμού. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη μεγιστοποίηση του θετικού αντίκτυπου και στις δύο χώρες, μέσα από 5 κεντρικά πεδία δράσης:

Προστασία του Κλίματος – Στόχος Net Zero έως το 2050 Διατήρηση των Πόρων – Έμφαση στην Κυκλικότητα Σεβασμός στη Βιοποικιλότητα – Υπεύθυνη Προμήθεια & Προστασία Οικοσυστημάτων Δίκαιο Επιχειρείν – Ισότητα & Στήριξη της Τοπικής Οικονομίας Προάσπιση της Υγείας – Συνειδητή Διατροφή για Όλους

Κοινωνική Συνεισφορά με Μετρήσιμο Αποτέλεσμα

Το 2024, η Lidl Κύπρου πραγματοποίησε κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις ύψους €589,7 χιλ.. Σημαντικές δράσεις περιλαμβάνουν τη λειτουργία της Lidl Food Academy, το 5ο Lidl Wellness Camp και τη σταθερή συνεργασία με τον οργανισμό Hope For Children. Παράλληλα, η Lidl Ελλάς ενίσχυσε το κοινωνικό της αποτύπωμα με επενδύσεις €1,99 εκατ., στηρίζοντας οργανισμούς όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού».

«Θέλαμε να δείξουμε ότι η βιωσιμότητα δεν είναι θεωρία. Είναι πράξεις που συμβαίνουν καθημερινά – μικρές και μεγάλες. Ο απολογισμός είναι μια ανοιχτή συζήτηση για το πώς φροντίζουμε τον τόπο μας και πώς εξελισσόμαστε μαζί με την κοινωνία», δηλώνει η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Κύπρου.

Για το έτος 2024, η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε επίπεδο Ομίλου Schwarz και σε επίπεδο Lidl Stiftung, που καλύπτει όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Lidl, ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Διαβάστε ολόκληρο τον Απολογισμό Βιωσιμότητας 2024 εδώ.

