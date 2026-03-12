Το Ιράν θα επιτρέπει σε πλοία με ινδική σημαία να περνούν τα Στενά του Ορμούζ, λέει κυβερνητική πηγή της Ινδίας

Το Ιράν θα επιτρέψει σε δεξαμενόπλοια με ινδική σημαία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων μεταφέρεται περίπου το 40% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ινδίας, σύμφωνα με ινδική κυβερνητική πηγή που μίλησε την Πέμπτη στο Reuters. Ωστόσο, ιρανική πηγή εκτός της χώρας αρνήθηκε ότι έχει επιτευχθεί τέτοια συμφωνία.

Η Ινδία, τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου παγκοσμίως, ανέφερε επίσης την Πέμπτη ότι οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών είχαν τρεις συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες. Η πιο πρόσφατη, που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, επικεντρώθηκε σε «ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ενεργειακή ασφάλεια της Ινδίας».

«Πέραν αυτού, θα ήταν πρόωρο για εμένα να πω οτιδήποτε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών Ραντχίρ Τζαϊσβάλ κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η ινδική πηγή, η οποία είχε ενημερωθεί για το θέμα, ζήτησε να μην κατονομαστεί, επικαλούμενη έλλειψη εξουσιοδότησης να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά της, η ιρανική πηγή ανέφερε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα.

Την Πέμπτη, το δεξαμενόπλοιο τύπου Suezmax Shenlong, που μεταφέρει σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο, έφθασε σε λιμάνι της Μουμπάι αφού διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ. Το πλοίο, με σημαία Λιβερίας, ήταν το πρώτο δεξαμενόπλοιο αργού που έφθασε στην Ινδία από τη Μέση Ανατολή μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Πελάτης του φορτίου είναι η κρατική εταιρεία Bharat Petroleum Corp (BPCL), σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση της υπόθεσης.

Η ινδική πηγή ανέφερε επίσης ότι δύο ακόμη δεξαμενόπλοια με ξένη σημαία, τα οποία εκτιμάται ότι κατευθύνονταν προς την Ινδία, διέσχισαν πρόσφατα τα Στενά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ιράν παρείχε διαβεβαιώσεις για ασφαλή διέλευση σε πλοία με ινδική σημαία, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών αργά το βράδυ της Τρίτης.

Πηγή: protothema.gr