Πρώτο διάγγελμα Μοζτάμπα Χαμενεΐ: «Ορκίζομαι εκδίκηση για τα θύματα, έχασα τον πατέρα μου, την αγαπημένη σύζυγό μου, την αδερφή μου»

Εκδίκηση για τα θύματα του πολέμου που πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν, ορκίστηκε ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ, στο πρώτο μήνυμά του ως νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τονίζοντας παράλληλα πως το Στενό του Χορμούζ πρέπει να παραμείνει κλειστό ως όργανο πίεσης.

Στο ίδιο μήνυμα, το πρώτο μετά την εκλογή του ως διαδόχου του πατέρα του, σημειώνεται ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν γιατί θα γίνουν στόχος επιθέσεων.

Διαβάστε επίσης:

Live: Με εντολή Χαμενεΐ, οι Φρουροί της Επανάστασης κρατούν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ - Πυρά της Χεζμπολάχ κοντά στο σπίτι Νετανιάχου

«Ένα μικρό μέρος αυτής της εκδίκησης έχει παρθεί μέχρι στιγμής, αλλά εφόσον δεν παρθεί μέχρι τέλους, αυτό θα παραμείνει μία από τις προτεραιότητές μας», τόνισε ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

Αναφέρθηκε επίσης στα μέλη της οικογένειάς του που έχασε στις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές. «Εκτός από τον πατέρα μου... έχασα την αγαπημένη και πιστή σύζυγό μου, την αφοσιωμένη αδερφή μου... καθώς και το μικρό της παιδί και τον σύζυγο της άλλης αδερφής μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο νέος Αγιατολάχ ευχαρίστησε και τους «μαχητές της αντίστασης», εννοώντας τη Χεζμπολάχ, τους οποίους χαρακτήρισε ως «οι καλύτεροι φίλοι του Ιράν». «Το μέτωπο της αντίστασης είναι αναπόσπαστο κομμάτι των αξιών της Ισλαμικής Επανάστασης», πρόσθεσε.

Guerre au Moyen-Orient: "Nous devons continuer la résistance et faire en sorte que notre ennemi renonce", déclare l'ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/JVYCdrBh4K — BFM (@BFMTV) March 12, 2026

Έδωσε επίσης το στίγμα και για τη συνέχεια του πολέμου, σημειώνοντας πως «θα αγωνιστούμε μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας», ενώ «το στοιχείο της συντριβής του εχθρού πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όλων».

«Αγαπητοί συνάδελφοι εν όπλω! Η βούληση των μαζών είναι να συνεχιστεί η αποτελεσματική άμυνα. Επίσης, ο μοχλός αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί» σημείωσε και πρόσθεσε: «Έχουν διεξαχθεί μελέτες για το άνοιγμα άλλων μετώπων όπου ο εχθρός έχει μικρή εμπειρία και θα είναι εξαιρετικά ευάλωτος, και η ενεργοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί εάν η πολεμική κατάσταση συνεχιστεί και με βάση ζητήματα συμφερόντων».

Ο νέος ηγέτης του Ιράν ανέφερε ακόμα πως η κυβέρνησή του θα απαιτήσει αποζημιώσεις για τις ζημιές στη χώρα του: «Θα απαιτήσουμε αποζημίωση από τον εχθρό και, αν αρνηθεί, θα πάρουμε όση περιουσία του κρίνουμε εμείς και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα καταστρέψουμε την ίδια ποσότητα περιουσίας του».

Παράλληλα, ο Χαμενεΐ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει «τον λαό του Ιράν από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό», ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όσους «έχασαν τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια του πολέμου», διαμηνύοντας πως οι απώλειες θα αποζημιωθούν.

«Η διορατικότητα και η ευφυΐα του μεγάλου ιρανικού έθνους, η σταθερότητα, το θάρρος και η παρουσία του, έκαναν τους φίλους να θαυμάσουν και τους εχθρούς να μπερδευτούν. Εσείς, ο λαός, ήσασταν που ηγηθήκατε της χώρας και εγγυηθήκατε την εξουσία της» είπε, προσθέτοντας πως «ο δρόμος προς την απελευθέρωση από το σιωνιστικό καθεστώς θα είναι σύντομος».

«Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών… δεν θα αγνοηθεί. Μέχρι στιγμής έχει επιτευχθεί περιορισμένη εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων, είναι προτεραιότητά μας να εκδικηθούμε για όλους. Το έγκλημα που διέπραξε σκόπιμα ο εχθρός στην υπόθεση του σχολείου θηλέων Shajarah Tayyiba Minab και σε ορισμένες παρόμοιες υποθέσεις κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτήν την προσπάθεια. Διαβεβαιώνω όλους ότι δεν θα παραβλέψουμε την εκδίκηση για το αίμα των μαρτύρων σας. Η εκδίκηση που έχουμε στο μυαλό μας δεν περιορίζεται στο μαρτύριο του Ανώτατου Ηγέτη της Επανάστασης· κάθε μέλος του έθνους που μαρτυρεί από τον εχθρό αποτελεί ξεχωριστή υπόθεση στο φάκελο εκδίκησης μας» κατέληξε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / ertnews.gr