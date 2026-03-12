Με πτώση άνοιξε η Γουόλ Στριτ - Το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης δέχεται πιέσεις και σήμερα, λόγω της εκρηκτικής ανόδου της τιμής του πετρελαίου και οι επενδυτές φαίνεται να μην έχουν πειστεί ότι η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων θα βοηθήσει να αμβλυνθούν οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Γύρω στις 16.00 (ώρα Ελλάδας) ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρούσε κατά 0,98%, ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατά 1,15% και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 κατά 0,91%.

«Την παρούσα στιγμή (...) δεν διαφαίνεται τερματισμός του πολέμου και αυτό είναι το πρόβλημα για τους επενδυτές», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άνταμ Σάρχαν, αναλυτής στην 50 Park Investments.

Τα πλήγματα εναντίον ναυτικών υποδομών πολλαπλασιάζονται στο Ομάν, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ιράκ και τα Στενά του Χορμούζ, απ’ όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να ανεβαίνει και το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έφτασε στις 16.50 τα 100,35 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο +8,37%, ξεπερνώντας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες την τιμή των 100 δολαρίων.

Υπουργός Ενέργειας ΗΠΑ: Προϊόν «ασυνεννοησίας» η ανάρτηση για τη συνοδεία πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει η αύξηση της τιμής της ενέργειας στους Αμερικανούς καταναλωτές, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News, σημειώνοντας όμως ότι αναμένονται «μόνο μερικές εβδομάδες» αναστάτωσης στην αγορά ενέργειας.

Ο Ράιτ ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και ανέφερε λανθασμένα ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε ένα δεξαμενόπλοιο που πέρασε τα Στενά του Χορμούζ.

Στη συνέντευξή του στην εκπομπή "America's Newsroom" ο υπουργός είπε ότι η ανάρτηση ήταν το αποτέλεσμα μιας «ασυνεννοησίας» στο υπουργείο και δεσμεύτηκε ότι στο μέλλον θα εγκρίνει ο ίδιος τις αναρτήσεις, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ