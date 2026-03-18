Nέο κατάστημα Βean Bar εντός της υπεραγοράς Αλφαμέγα στα Μανδριά

Νέο pop up κατάστημα εντός των υπεραγορών Αλφαμέγα, στην κοινότητα Μανδριά της Πάφου, εγκαινίασε το Bean Bar συνεχίζοντας δυναμικά το στρατηγικό πλάνο επέκτασης. Πρόκειται ουσιαστικά για το 22ο κατάστημα της αλυσίδας και το δεύτερο για την επαρχία της Πάφου μετά τη λειτουργία pop up καταστήματος εντός του Πανεπιστημίου American University of Beirut.

Το άνοιγμα του νέου καταστήματος εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Bean Bar να προσφέρει μια ολιστική εμπειρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, τόσο με τις αυθεντικές γεύσεις που προσφέρει όσο και με τα θετικά vibes και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί με το μοντέρνο design, τα φωτεινά χρώματα και τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αισθητικής του που ενισχύουν τη feel-good προσέγγισή του.

Στον κατάλογο του νέου καταστήματος οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν τις αγαπημένες τους γεύσεις καφέ με το χαρμάνι από τη Λατινική Αμερική και τις μονοποικιλιακές επιλογές από Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα και Βραζιλία, που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά moods Calm, Wild και Alive. Το μενού περιλαμβάνει επίσης φρεσκοστυμμένους χυμούς, superfood και protein shakes, ποικιλίες τσαγιού, αλμυρά snacks αλλά και υγιεινές επιλογές, που καλύπτουν κάθε διατροφική προτίμηση και ανάγκη. Στο νέο κατάστημα στην Πάφο, θα παρέχεται η δυνατότητα για take away εξυπηρέτηση καθώς και η δυνατότητα για online παραγγελία μέσω του Bean Bar App αλλά και μέσω της πλατφόρμας Foody και Wolt, ώστε περισσότεροι κάτοικοι της πόλης να μπορούν να απολαμβάνουν τον ποιοτικό καφέ Bean Bar.

Σε δήλωσή της, η Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου, ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το νέο pop up κατάστημα που εγκαινιάσαμε εντός της υπεραγοράς Αλφαμέγα στα Μανδριά αφού με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε σε περισσότερους ανθρώπους στην Πάφο την εμπειρία Bean Bar. Στόχος μας για το 2026 είναι να συνεχίσουμε να καινοτομούμε προσφέροντας κάθε φορά στους επισκέπτες μας νέες και ποιοτικές εμπειρίες ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια με το καταναλωτικό κοινό».

Το Bean Bar, που ανήκει στον όμιλο Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ, έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα coffee brands στην Κύπρο. Η εδραίωσή του μεταξύ των κορυφαίων επιλογών στον χώρο της σύγχρονης εστίασης δεν οφείλεται μόνο στις ασυναγώνιστες ποικιλίες καφέ που σερβίρει, αλλά και στο γεγονός ότι προσφέρει μια αυθεντική, πρωτοποριακή πρόταση. Ένα brand που έχει τη δυνατότητα να εισάγει καινοτομίες και να προσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς αλλά και των προτιμήσεων των καταναλωτών οι οποίοι είναι αρκετά ενημερωμένοι για θέματα που σχετίζονται με τον καφέ, αναζητούν διαφορετικά blends και θέλουν έναν καφέ που να συνοδεύει την καθημερινότητά τους με μοναδικό τρόπο.

Η αλυσίδα συνεργάζεται επίσης με δημοφιλείς πλατφόρμες online delivery φαγητού, Foody, Bolt και Wolt, ενώ οι πελάτες του brand μπορούν επίσης να παραγγείλουν τα αγαπημένα τους προϊόντα Bean Bar για takeaway μέσω της εφαρμογής Bean Bar και να τα παραλάβουν από το κατάστημα της επιλογής τους.