Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου

Η ευρωπαϊκή προοπτική του Μαυροβουνίου θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτς την ερχόμενη Δευτέρα, με την επίσκεψη του Προέδρου του Μαυροβουνίου στην Κύπρο να επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, ανέφερε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, την Παρασκευή στο Προεδρικό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη σύσταση της ειδικής ομάδας εργασίας για την τεχνική προετοιμασία της Συνθήκης Προσχώρησης του Μαυροβουνίου, η οποία είχε ήδη την πρώτη συνεδρίασή της στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, «η εξέλιξη αυτή συνιστά καθοριστικό βήμα στην ενταξιακή διαδικασία του Μαυροβουνίου και αποτελεί μια σημαντική πολιτική επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας και μια εξέλιξη με ουσιαστικό αποτύπωμα για την ευρωπαϊκή ατζέντα διεύρυνσης».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «η Κυπριακή Προεδρία συνέβαλε καθοριστικά, ώστε να ληφθεί έγκαιρα μια απόφαση με σαφή στρατηγική σημασία, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση μιας απαιτητικής διαδικασίας και προσδίδοντας υπόσταση στην δεδηλωμένη πρόθεση της Προεδρίας μας να συμβάλει στην αναζωογόνηση της διαδικασίας διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρει ακόμη ότι η επίσκεψη εντάσσεται στη συνέχεια των επαφών μεταξύ Κύπρου και Μαυροβουνίου.

Υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2024, ενώ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε μεταβεί στο Μαυροβούνιο για επίσκεψη εργασίας τον Απρίλιο του 2025.

Όπως επισημαίνει, η επίσκεψη εκείνη αποτέλεσε «το πρώτο ταξίδι του Προέδρου Χριστοδουλίδη» στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Προσθέτει πως αυτό καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία τόσο στο Μαυροβούνιο όσο και στην «ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων».

Αναφέρεται ακόμη ότι κατά τη συνάντηση των δύο Προέδρων θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και για τη σημασία που αποδίδεται «στη σταθερότητα και στην ευρωπαϊκή πορεία της περιοχής».

Σε διμερές επίπεδο, σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, «η επίσκεψη αποτελεί σημαντική ευκαιρία» για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και Μαυροβουνίου.

Θα συζητηθούν επίσης οι προοπτικές εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας, με έμφαση στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, στη ναυτιλία, στον βιώσιμο τουρισμό και στη διοργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ.

«Η επίσκεψη του Προέδρου του Μαυροβουνίου επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική στις διμερείς σχέσεις, αλλά και τον ενεργό ρόλο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ατζέντα της διεύρυνσης», καταλήγει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.