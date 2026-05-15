Η Τουρκία φέρνει νόμο για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο - Μήνυμα στήριξης προς το ψευδοκράτος από τον Τούρκο Πρόεδρο

Το AKP, το κόμμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη δυνητική ΑΟΖ άλλων χωρών, όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος.

Το νομοσχέδιο που καταρτίζει το κόμμα, όπως αναφέρει το Bloomberg, θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τα δικαιώματα της Τουρκίας σε θέματα αλιείας, εξόρυξης και γεωτρήσεων, καθώς και να ιδρύσει θαλάσσια πάρκα, ακόμη και σε αμφισβητούμενα ύδατα (contested waters) στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η κίνηση της Τουρκίας, συνεχίζει το δημοσίευμα, αποσκοπεί στο να απαντήσει στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στα πλούσια σε φυσικό αέριο ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου και να δείξει ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγκωνιστεί, ανέφεραν οι πηγές με γνώση του ζητήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει στα παράκτια κράτη να καθορίζουν ΑΟΖ έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται διμερής συμφωνία με τις χώρες που έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις.

Η Τουρκία, που δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση, απορρίπτει τη θέση της Ελλάδας ότι τα θαλάσσια όριά της καθορίζονται από τα πολλά νησιά της, μερικά από τα οποία βρίσκονται κοντά στις τουρκικές ακτές. Αντίθετα, η Τουρκία υποστηρίζει ότι η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα πρέπει να μετράται από την ηπειρωτική χώρα.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι τα νησιωτικά κράτη, όπως η Κύπρος, έχουν δικαιώματα μόνο εντός των νόμιμων χωρικών υδάτων τους, τα οποία μπορούν να εκτείνονται έως και 12 ναυτικά μίλια. Η αυτοαποκαλούμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, που αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα, διεκδικεί δικαιώματα σε οποιουσδήποτε ενεργειακούς πόρους ανακαλυφθούν στα ανοικτά των κυπριακών ακτών.

Οι ΗΠΑ, αναφέρει ακόμη το Bloomberg, έχουν παροτρύνει την Ελλάδα και την Τουρκία να διατηρήσουν τον διάλογο καθώς αντιμετωπίζουν διαφορές σχετικά με την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απειλήσει στο παρελθόν με κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τις δραστηριότητες γεώτρησης σε αμφισβητούμενα ύδατα, μετά από πίεση από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο Ερντογάν ζήτησε στήριξη προς ψευδοκράτος

Μήνυμα στήριξης προς το ψευδοκράτος έστειλε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από την άτυπη Σύνοδο του Οργανισμός Τουρκικών Κρατών που πραγματοποιείται στην πόλη Τουρκιστάν του Καζακστάν, καλώντας τα τουρκικά κράτη να ενισχύσουν τις πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις τους με τα κατεχόμενα.

Στην ομιλία του ο Τούρκος Πρόεδρός δήλωσε ότι «ένα ακόμη στοιχείο που καθιστά τη Σύνοδό μας ιδιαίτερα σημαντική για εμάς είναι το γεγονός ότι ανάμεσά μας εκπροσωπείται ο τουρκοκυπριακός λαός ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής υφηλίου». Αναφερόμενος στον Τ/κ ηγέτη και στο ψευδοκράτος, είπε ότι «αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για μένα να βλέπω τον πρόεδρο κ. Τουφάν Ερχουρμάν στη Σύνοδο του Τουρκιστάν. Εύχομαι η τουρκική υφήλιος να συνεχίσει ενισχύοντας τις πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις της με την τδβκ».

Παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν συνέδεσε τις εξελίξεις στην περιοχή με την ανάγκη μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των τουρκικών κρατών, υποστηρίζοντας ότι «οι κρίσεις που εκτυλίσσονται στην ευρύτερη περιοχή απέδειξαν για ακόμη μία φορά τη στρατηγική αξία της αλληλεγγύης της τουρκικής υφηλίου».

Στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή ανάπτυξη και την κυβερνοασφάλεια, λέγοντας ότι η τεχνολογική υστέρηση μπορεί να εξελιχθεί ακόμη και σε απειλή για την ανεξαρτησία των κρατών.

Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Οργανισμού να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία και δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία της στον τομέα των αμυντικών τεχνολογιών με τις υπόλοιπες χώρες της οργάνωσης.

Ειδική αναφορά έκανε και στον λεγόμενο «Μεσαίο Διάδρομο», σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ αναδεικνύουν τη σημασία εναλλακτικών εμπορικών και μεταφορικών διαδρομών που θα συνδέουν τον τουρκικό κόσμο.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακή Ανάπτυξη» και συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο Πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιάγεφ, ο Πρόεδρος της Κιργιζία Σαντίρ Τζαπάροφ και ο Πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ, ο οποίος υποδέχθηκε τον Ερντογάν στο Συνεδριακό Κέντρο Τουρκιστάν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ακόμη ότι η επόμενη Σύνοδος των ηγετών του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα πριν από το τέλος του έτους.

Πηγή: protothema.gr, ΚΥΠΕ