Η Cablenet ανεβάζει ταχύτητα: Giga Internet, 5G Unlimited και HBO σηματοδοτούν μία Νέα Εποχή Συνδεσιμότητας για την Κύπρο

Η Cablenet Communication Systems PLC ανακοίνωσε πρόσφατα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2025, καταγράφοντας έσοδα ύψους €69,7 εκατομμυρίων. Πέρα από ένα σημαντικό οικονομικό ορόσημο, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά στοχευμένων επενδύσεων, κατά την οποία η Cablenet επαναπροσδιόρισε ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, επιτάχυνε την επέκταση του δικτύου της και ενίσχυσε τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για παροχή πιο έξυπνων, απλών και ουσιαστικά πολύτιμων εμπειριών σε κάθε συνδρομητή σε όλη την Κύπρο.

Αναφερόμενος στην πορεία της χρονιάς, ο Πρόεδρος κ. Nikhil Patil υπογράμμισε ότι η στρατηγική της Cablenet εξακολουθεί να διέπεται από μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και πειθαρχημένη υλοποίηση: «Η Cablenet παραμένει ένα στρατηγικής σημασίας περιουσιακό στοιχείο για τον Όμιλο GO και ένας σημαντικός συντελεστής στο ψηφιακό μέλλον της Κύπρου. Η πρόοδος που επιτεύχθηκε το 2025 ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και παραμένουμε προσηλωμένοι στις επενδύσεις σε υποδομές, δυνατότητες και ανθρώπινο δυναμικό που θα δημιουργήσουν βιώσιμη αξία για τα επόμενα χρόνια».

Στον πυρήνα αυτής της προόδου βρέθηκε ο δυναμικός μετασχηματισμός του οικοσυστήματος προϊόντων της Cablenet, βασισμένος σε τρεις θεμελιώδεις αρχές: απλότητα, διαφάνεια και άριστη εξυπηρέτηση πελατών. Η εταιρεία λάνσαρε οικιακό Internet ταχύτητας Giga με ενεργοποίηση την ίδια ημέρα και εγγύηση 30 ημερών «Try & Buy», προσφέροντας στους συνδρομητές τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με απόλυτη σιγουριά και χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Η πελατοκεντρική αυτή φιλοσοφία επεκτάθηκε σε ολόκληρο το νέο χαρτοφυλάκιο, από ευέλικτα πακέτα τηλεοπτικής ψυχαγωγίας έως τα κορυφαία προγράμματα κινητής 5G Unlimited με τιμή εκκίνησης μόλις €10 τον μήνα, σχεδιασμένα να προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο, λιγότερους περιορισμούς και πραγματική αξία.

Η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία της χρονιάς, με τη συνδρομητική βάση της Cablenet να φτάνει περίπου τους 171.000 συνδρομητές, σημειώνοντας αύξηση 9%, χάρη στην επιτυχημένη εισαγωγή των υπηρεσιών 5G και του νέου χαρτοφυλακίου 5G Unlimited. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν απεριόριστα δεδομένα, premium ψυχαγωγία και απρόσκοπτη διεθνή συνδεσιμότητα, σχεδιασμένα για τον σύγχρονο, συνεχώς συνδεδεμένο τρόπο ζωής.

«Αυτό δεν είναι απλώς μια ανανέωση προϊόντων. Είναι μια πλήρης επανεκκίνηση του τι πρέπει να περιμένουν οι συνδρομητές από τον ψηφιακό τους πάροχο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρίδης. «Ακούσαμε προσεκτικά τους συνδρομητές μας. Θέλουν ταχύτερη πρόσβαση, λιγότερους περιορισμούς, διαφάνεια στην αξία και πλήρη ευελιξία. Το νέο μας χαρτοφυλάκιο προσφέρει ακριβώς αυτό σε κινητή, Internet, τηλεόραση και σε ό,τι ακολουθεί».

Στον τομέα των σταθερών δικτύων, η Cablenet συνέχισε τις σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, επεκτείνοντας την κάλυψή της σε 235.000 υποστατικά που είναι πλέον συνδεδεμένα με την Cablenet. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της εταιρείας να προσφέρει συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων και προδιαγραφών μέλλοντος στην πλειονότητα των νοικοκυριών και επιχειρήσεων της Κύπρου, θέτοντας τα θεμέλια για το ψηφιακό μέλλον της χώρας. Παράλληλα, η είσοδος του HBO στην Κύπρο αποτέλεσε ορόσημο, μέσα από μια πρωτοποριακή συνεργασία μεταξύ τηλεπικοινωνιακού παρόχου και της πλατφόρμας HBO, προσφέροντας κορυφαίο περιεχόμενο μέσω συνδυαστικών πακέτων Internet, τηλεόρασης και streaming.

Στον επιχειρηματικό τομέα, η Cablenet ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της, εξυπηρετώντας πλέον 5.198 επιχειρήσεις με ολοκληρωμένες λύσεις broadband, cloud και συνδεσιμότητας προσαρμοσμένες σε κάθε μέγεθος επιχείρησης. Η εταιρεία διαβλέπει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα αυτό, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αξιόπιστες και υψηλής απόδοσης ψηφιακές υποδομές.

Κοιτάζοντας μπροστά, ο κ. Μαυρίδης είναι αισιόδοξος για την πορεία της εταιρείας:

«Το 2025 ήταν μια χρονιά ουσιαστικού μετασχηματισμού. Λανσάραμε Giga Internet χωρίς δέσμευση, εισαγάγαμε το 5G Unlimited, φέραμε το HBO για πρώτη φορά στην Κύπρο και επεκτείναμε το δίκτυό μας σε 235.000 υποστατικά. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Οι συνδρομητές μας μπορούν να αναμένουν συνεχή καινοτομία, με έναν βασικό οδηγό: την κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών στο επίκεντρο κάθε μας ενέργειας».

Η Cablenet εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή δυναμική, επεκτείνοντας το αποτύπωμά της σε κινητή και οπτική ίνα, ενισχύοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες και το περιεχόμενό της, και εδραιώνοντας τη θέση της ως ο κορυφαίος ολοκληρωμένος συνεργάτης ψηφιακού τρόπου ζωής για νοικοκυριά, οικογένειες και επιχειρήσεις στην Κύπρο.